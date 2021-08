Des podcasts pour accompagner les automobilistes vers une mobilité responsable

04/08/2021 Yannick SOURISSEAU

Imaginés par le constructeur suédois, Volvo Cars, via sa filiale française, des podcasts, permettant d'appréhender la pratique de la conduite automobile en ville et notamment ses problématiques de pollution de l’environnement, sont diffusés depuis juin, sur les plus importantes plateformes de streaming audio. Ces fichiers sonores ayant pour titre : « En voiture vers le futur », sont présentés par l’ingénieur, animateur et producteur Mac Lesggy. Le 4e épisode vient de sortir.





Conscient d'être une partie du problème de la pollution environnementale et donc une partie de la solution, Volvo Car France propose depuis le 16 juin dernier une série de podcasts inédit à destination des adultes comme des enfants pour les éclairer sur les défis contemporains de la transition énergétique. « En voiture vers le futur » décrypte ainsi les évolutions et révolutions que vont connaître les transports en général et l'utilisation de la voiture en particulier afin de répondre à l'impératif d'un monde plus durable et accompagner le plus grand nombre vers une « mobilité responsable ».Ces fichiers sonores particulièrement agréables, peuvent s'écouter en famille, à l'heure du goûter ou bien en voiture sur la route des vacances. Ils permettent à chacun, que l'on propriétaire d'un véhicule Volvo ou non, d'avoir les clés pour comprendre et réfléchir ensemble au monde de demain ! Dans tous les cas cette initiative permet de prendre conscience des problèmes engendrés par l'automobile au sens large et démontre que les constructeurs nordiques sont souvent en pointe, en la matière.

Episode 4 : Comment faire pour que nos voitures polluent le moins possible ?

Dans les trois premiers épisodes, Mac Lesggy, le producteur de ces podcasts très intéressants, vulgarisait les notions de mobilité et de gaz à effet de serre avec Rose (11 ans), échangeait avec Sacha (11 ans) sur le pourquoi de la pollution et faisait avec Scarlett (10 ans) le tour des solutions pour rendre les trajets en voiture moins polluants.



Dans ce quatrième opus d’ « En voiture vers le futur » intitulé « Comment faire pour que nos voitures polluent le moins possible ? », il redonne la parole à Sacha et aborde cette fois-ci les efforts mis en place par les constructeurs pour rendre les véhicules moins polluants : réduction des particules fines avec invention du pot catalytique, développement des sondes à oxygène appelées « sondes lambda » dont Volvo Cars revendique la paternité, ou encore optimisation de l’aérodynamisme des voitures, autant d’innovations qui permettent de réduire les émissions de carburants !

En voiture vers le futur : un podcast pour toute la famille

« La préservation de notre environnement est un enjeu majeur, plus particulièrement pour les jeunes générations. On le voit autour de nous : les plus jeunes sont très sensibles aux questions écologiques, et sont même parfois plus impliqués que les adultes », précisent les dirigeants de Volvo Car France. Avec ce podcast, Mac Lesggy, accompagné d’enfants entre 10 et 11 ans comme Rose, Scarlett, Noah ou encore Sacha, explique aux auditeurs la mobilité d’aujourd’hui et de demain afin de comprendre comment mieux utiliser l’ensemble des modalités de transports disponibles.



Dans chaque épisode d’une durée de 10 à 15 minutes, Mac Lesggy décrypte avec pédagogie et en profondeur une grande question : pourquoi nos voitures polluent-elles ? Peut-on se déplacer sans polluer ? À quoi ressembleront les voitures de demain ? Parce que l'on peut tous contribuer par nos gestes quotidiens à préserver notre planète, à chaque épisode seront proposées des solutions concrètes pour une mobilité plus durable.

Volvo Cars : un constructeur automobile engagé pour un futur plus durable

Volvo Cars a admis dès 1972 lors de la conférence internationale des Nations-Unies sur l’environnement de Stockholm « nous sommes une partie du problème, et que nous devons donc être une partie de la solution ». Convaincu que le développement durable est désormais aussi important que la sécurité (fer de lance de son ADN), la marque est plus que jamais consciente de sa responsabilité d’agir afin de faire partie de la solution d’un futur plus durable.



En mars dernier, le constructeur affichait son ambition de devenir 100% électrique d’ici 2030. Cette transition fait partie d’un plan Climat ambitieux qui vise à réduire l’empreinte carbone du cycle de vie de chaque voiture afin de devenir climatiquement neutre à l’horizon 2040. En mai 2021, son site de Torslanda (Suède) est d’ailleurs sa première usine de production automobile à atteindre le statut de neutralité climatique. La marque s’engage également pour une traçabilité complète, gage d’un approvisionnement responsable des matériaux utilisés pour ses batteries.



Volvo Car France poursuit ainsi son engagement envers la prévention et la sensibilisation au développement durable avec ce podcast inédit, en proposant un outil accessible au plus grand nombre pour éclairer sur les grands enjeux de l’évolution du monde des transports.

Les épisodes disponibles et à venir :