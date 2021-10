Dott et Yespark se rapprochent pour recharger plus facilement les trottinettes électriques

22/10/2021 Yannick SOURISSEAU

Dott, opérateur de micromobilité qui exploite 40 000 trottinettes électriques dans les principales villes de Belgique, de Finlande, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Norvège, de Pologne, d'Espagne et du Royaume-Uni, se rapproche de Yespark, un des leaders de la location de places de parking longue durée, afin proposer une solution sur-mesure de recharge des batteries des trottinettes électriques. Une solution qui devrait améliorer la fiabilité de ce service et réduire l’empreinte carbone.

« Un pas de plus vers la vision du parking du futur pour adapter l’offre aux enjeux de la ville de demain et au futur de la mobilité ».

Finis les « juicers » sauvages qui se battent pour ramasser chaque soir les trottinettes électriques pour les recharger dans les sous-sols d’immeubles situés en banlieue parisienne, sur des prises multiples, à la limite de la sécurité électrique. Dott, l’un des leaders de la mise à disposition de trottinettes dans les plus grandes villes d’Europe, dont Paris, et bientôt de vélos électriques, vient de signer un partenariat avec Yespark, opérateur de places de parking privées, pour présenter une solution de recharge appelée «». Avantage de cette solution située à proximité des lieux d’utilisation : la sécurité et la réduction de l’empreinte carbone.», déclare Thibaut Chary, CEO de Yespark. «».En effet, avec la génération de trottinettes à batterie amovible, il n’y a plus besoin de rapatrier le véhicule dans un entrepôt, le plus souvent situé en banlieue des grandes villes, pour le recharger. Désormais le changement de batterie s’effectue en pleine rue par les équipes professionnelles de l’opérateur.Le partenariat signé avec Yespark, permet à Dott d’augmenter la recharge de ses batteries en plein Paris, à proximité des lieux d’utilisation des trottinettes. Et donc de gagner en efficacité et de limiter encore plus l’empreinte carbone liée à l’utilisation des trottinettes électriques.», ajoute Nicolas Gorse, General Manager de Dott France. «».L’opérateur Dott a disposé des armoires de recharge ultra-sécurisées situées en parking souterrain, ceux que Yespark propose à ses clients à la recherche d’un emplacement de parking privé, non utilisé, en centre-ville. Ces armoires de recharge sont installées sur des emplacements de son offre initiale de stationnement pour les voitures.Selon l’opérateur Yespark, un premier parking est déjà 100% opérationnel à Paris, avec 50 batteries de trottinettes rechargées tous les jours à titre de test. De nouveaux parkings de recharge sur mesure vont voir le jour d'ici quelques mois. À terme, Dott envisage de recharger 25% de ses trottinettes grâce à ce dispositif, et 25% des batteries échangées en journée proviendront du partenariat avec Yespark.Pour l’opérateur de places de stationnement automobile, il s’agit de faire «». En effet, suite au déploiement de l'offre Yespark Recharge en mars 2021, de l'offre Yespark Cyclo en mai 2021 et de l'offre Moto en juin 2021, «», souligne Thibaut Chary.Avec ces offres, Yespark, s’impose comme un opérateur capable de proposer une offre de plus en plus multi-modale qui s’adapte rapidement à la diversité de la demande.Créé en 2014 par Thibaut Chary et Charles Pfister, Yespark est le spécialiste de la location de places de stationnement longue durée en France, en Italie et aux Pays-Bas. Cette entreprise, désormais mature, permet de valoriser les actifs des bailleurs sociaux et des entreprises en commercialisant des places de parkings vacantes. Depuis 2020, Yespark a reversé 10 millions d’euros aux bailleurs sociaux.En France, Yespark est présent dans plus de 570 communes et dispose d’un parc locatif de plus de 40 000 places de parking dont 20 000 en Ile-de-France. Yespark peut par ailleurs prétendre à un impact écologique positif, puisqu’en septembre 2021, le bilan carbone de son activité seule a permis d’éviter la production de 15 634 tonnes d’équivalent carbone.