Éclairage Intelligent : le nantais Lacroix se paye la startup belge SmartNodes

03/09/2019

En plein mois d’août, pendant que les décideurs sont à la plage, l’entreprise nantaise LACROIX Group crée la surprise en concluant un « deal stratégique » avec la startup belge SmartNodes. Cette jeune pousse spécialisée dans le développement et la commercialisation de modules communicants dotés de capteurs et d’intelligence locale distribuée en lien avec la Smart City, devrait renforcer la position de l’équipementier dans ce domaine.

« Une très belle équipe d’ingénieurs et de commerciaux motivés pour relever les challenges de la ville de demain »

Constructeur d’équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, la domotique, l’aéronautique, l’industrie ou encore la santé, LACROIX Group , dont le siège social est installé à Saint-Herblain, dans la métropole nantaise, n’a de cesse d’innover et de se rapprocher des entreprises qui lui permettent de construire l’industrie du futur et rendre notre quotidien plus intelligent. Ce fleuron de l’électronique, dirigé par Vincent Bedouin et détenu à 70% par des capitaux familiaux, réalise un chiffre d’affaire de 468 M€, pas seulement en France, mais aussi en Allemagne, Pologne, Tunisie, Espagne, Italie et à Singapour. Une implantation internationale qui permet de voir le monde en grand.Très investie sur les marchés de la « Smart City », l’entreprise nantaise vient d’acquérir, pendant la période estivale, la startup Belge, SmartNodes , en concluant avec cette dernière un « deal stratégique » qui devrait lui permettre de renforcer sa position européenne en la matière. Basée à Liège, cette jeune entreprise d’une quinzaine de personnes, issue de la recherche universitaire, va permettre au groupe Lacroix de compléter son offre concernant la gestion intelligente des infrastructures d’éclairage public. SmartNodes a reçu plusieurs prix internationaux pour ses innovations dans les équipements de « Smart Lighting ».», explique Vincent Bedouin, Président Directeur général de LACROIX Group. «».Avec SmartNodes, l’équipementier nantais complète son offre matérielle avec des produits évolutifs à la pointe de la technologie, tout en renforçant ses équipes d’ingénieurs de haut niveau. Il entend ainsi accélérer sa capacité à mettre en œuvre les nouveaux cas d’usage de gestion de la voirie en s’appuyant sur l’infrastructure de l’éclairage public avec une technologie évolutive.Pour Vincent Bedouin, «».Cette acquisition va permettre au groupe nantais d’élargir son empreinte européenne. Après l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne, va profiter des implantations de SmartNodes, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse et en Europe du Nord.Très orientée technologie, la startup SmartNodes, créée à partir des laboratoires de recherchedes Universités de Liège et de Louvain a réussi dans un temps très court, à développer et commercialiser hors de la Belgique une gamme de produits de détection et de communication (IoT) s’appuyant sur la mise en œuvre d’un « réseau mesh » bas débit et de systèmes d’intelligence locale distribuée (Edge Computing).», souligne Jean Beka, dirigeant de SmartNodes. L’entreprise distribue ses produits IOT à l’attention collectivités et structures publiques, mais également du secteur privé.