Économie circulaire : Brune Poirson veut faire entrer la France dans le XXIe siècle

05/07/2019

De passage en Anjou, Brune POIRSON, la Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, est allée, ce jeudi 4 juillet, à la rencontre de plusieurs acteurs locaux de l’économie circulaire. Elle a pu ainsi échanger avec des structures du recyclage et de l’écoconstruction lors d’une table ronde organisée à l’ESAIP, une école d’ingénieurs d’Angers.

« Nous voulons que le produit le moins polluant soit aussi le moins cher »

Christophe ROUVRAIS, directeur de l’ ESAIP , l’école d’ingénieurs en informatique et préventions des risques dont le siège est installé à Angers, n’était pas peu fier d’accueillir, pour une table ronde sur l’économie circulaire en Anjou, la Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire : voir vidéo ). Cette dernière vient de mettre la dernière main au projet de loi sur l’économie circulaire qui après être présenté en Conseil des ministres sera soumis au débat parlementaire à la rentrée de septembre.L’occasion pour les structures locales qui s’investissent dans le recyclage et l’écoconstruction, de venir présenter leurs avancées en matière de recyclage de matériaux, à l’exemple de l’ Ecocyclerie des Mauges et de l’écoconstruction Archipep’s à Écouflant, ville de l’agglomération d'Angers. Le choix d’organiser une table ronde à l’ESAIP, animée par, député de la première circonscription de Maine-et-Loire, ancien de l’ADEME, ex LaREM redevenu EELV, ne s’est pas fait au hasard. L’établissement forme, en autres, des ingénieurs en Environnement et économie circulaire, mais aussi en informatique écoresponsable.», précise Christophe ROUVRAIS. «».Des propos qui ont retenu l'attention de la ministre. De même que ceux de l’Ecoclyclerie des Mauges et Archipep’s. «», a avoué Brune POIRSON à un auditoire composé d’élus locaux, chefs d’entreprises et étudiants. «», le Maine-et-Loire qui héberge entre autres l’ADEME et bon nombre de structures éco-solidaires, dans lequel les Verts ont plutôt fait un bon score lors des dernières européennes, se présentant comme un creuset pour le projet de « loi anti gaspillage pour une économie » sur lequel a travaillé la ministre.» a appuyé la ministre. «».La ministre a déclaré être préoccupée par deux sujets : «» mais aussi celui «». «», a poursuivi la ministre à l’attention notamment de l’ESAIP. «».Après avoir rappelé que l’économie circulaire c’est 800 000 emplois en France, Brune POIRSON s'est fixée pour objectif de créer à termes 300 000 emplois supplémentaires. «».Pour la ministre «». «».Revenant sur la genèse de la loi qui a rassemblé des collectivités, associations, éco-organismes, services de l’État, citoyens…, Brune POIRSON a rappelé que «». Le recyclage n'étant selon elle une conséquence de la production exponentielle de déchets.Pour atteindre ces objectifs l’Etat veut faciliter le travail des collectivités locales en matière de gestion des déchets et les structures de recyclage et de réparation en créant huit nouvelles filières de pollueurs-payeurs, les jouets, les articles de bricolage et de sport, et en élargir d’autres( réforme de la responsabilité élargie du producteur (REP).». «». Un système de bonus-malus va donc être mis en place par le biais de l’éco-contribution, facilement identifiable pour le consommateur par un code couleur. «».Nul doute que ce texte, contraignant pour les industriels mais aussi pour les consommateurs, s’affiche comme la « loi écologique » du quinquennat Macron, démontrant que le gouvernement s’engage bien sur cette voie. Les résultats des dernières européennes sont passés par là. Mais des incertitudes demeurent, notamment sur la capacité de l’État à faire appliquer ces objectifs environnementaux. Car pour la ministre il ne s’agit pas de faire du « greenwashing », mais bien de prendre la mesure des enjeux qui s’imposent en matière de protection de l’environnement.A lire pour en savoir plus : www.actu-environnement.com