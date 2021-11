Embarquez pour le CES de Las Vegas avec My Global Village Francophone et Ville Intelligente Mag

25/11/2021 Yannick SOURISSEAU

Vous en avez rêvé ? Désormais membre de My Global Village francophone, le plus ambitieux programme d’intelligence collective et de réseautage jamais mis en œuvre pour le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, votre magazine d’information sur la Smart City, l’écosystème digital et la eSanté propose aux entreprises Angevines et du Grand Ouest, mais pas seulement, de participer au plus grand rendez-vous technologique de la planète qui a lieu du 5 au 8 janvier prochain. Une occasion à ne pas manquer.

Les offres de regroupement pour participer au CES de Las Vegas (Nevada), ne manquent pas. Mais le prix est souvent un écueil pour bon nombre d’entreprises, notamment les plus petites. Grace au travail de My Global Village, dont votre magazine est désormais membre et l’agence de voyage Pink Sky Travel, partenaire du CES depuis plus de 30 ans, nous vous proposons une offre groupée à un tarif enfin accessible : 1490 € par personne, auquel il faudra ajouter l’avion et l’hôtel 4 étoiles proche de l’événement, variable selon la durée de votre séjour sur place.



Cette offre vous permet de faire partie des 7 pays et 51 délégations qui ont affiliés leur délégation au Village Francophone, premier lieu de regroupement et de réseautage au CES de Las Vegas, afin d’en tirer des bénéfices nationaux et internationaux qui justifient à eux seuls ce déplacement.

Profiter des parcours thématiques pour la visite du CES

Grace à l’intelligence collective que nous mettons au service de votre expérience de visite et de votre ROI (Retour sur Investissement) vous allez pouvoir vivre une expérience qui va au-delà de la simple visite.



En effet, vous ne serez pas isolé car vous allez pouvoir vous connecter avec les délégations, les élus et les décideurs francophones qui sont présents chaque année au CES pour visiter ensemble le salon lors des parcours thématiques.



Vous allez également profiter de la curation des meilleurs experts pour ne rien rater des tendances de votre secteur et de vos centres d’intérêt. Et si, dans le cadre de votre entreprise, vous offrez des solutions « Smart City », vous pourrez les présenter lors des sessions de pitch devant un parterre d’acteurs intéressés. En plus, si vous êtes élu d’une collectivité, technicien territorial, intégrateur, investisseurs…, vous allez pour aller pouvoir rejoindre les jurés et participer à l’élection des meilleures solutions lors de la session de pitch.



Votre intégration dans le Village Francophone va également vous permettre de vous rapprocher des 25 partenaires médias mobilisés, dans le cadre de l’alliance du village francophone. Mais aussi participer à la soirée du cercle des francophones, le 5 janvier en soirée. Mais aussi faire valoir les arguments relatifs à votre secteur, votre territoire ou votre organisation professionnelle.



Contact : Reynald WERQUIN

Portable : 06 07 44 48 25

mail : reynald@bse-group.fr

Pour en savoir plus télécharger le fichier ci-après