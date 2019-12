Empreintes : du village olympique à l’éco-quartier familial

10/12/2019

Paris et sa métropole vont accueillir, en 2024, les Jeux Olympiques d’été. Cet événement international qui va faire rayonner la capitale et le pays tout entier nécessite de construire et aménager des équipements sportifs et associés, réutilisables. C’est le cas de l’ile Saint Denis, au nord de Paris qui accueillera le village des athlètes, un éco-quartier fluvial réversible dont la réalisation est confiée au groupement Pichet-Legendre.





Baptisé « Empreintes », le nom n’a pas été choisi au hasard, ce village constitué de bureaux pour les délégations sportives, comité olympique, de logements clés en main pour les sportifs de haut niveau, conciergerie, d’espaces médicaux et de stockage, de lieux de restauration, de salle de réunion et préparation – récupération sportives, devra être conçu pour accueillir quelques 2500 sportifs et officiels qui partagent une passion commune : le sport. Un vrai village, au sein de la grande métropole parisienne.



Pour les concepteurs, le groupement des entreprises de l'immobilier et du BTP,



« L’éco-quartier fluvial de l’île Saint Denis nous donne l’occasion d’imaginer et concevoir un quartier exemplaire et unique », déclare dans un communiqué, Patrice PICHET, PDG du groupe immobilier Pichet dont le siège est situé à Pessac, près de Bordeaux. « C’est un challenge qui va nous permettre de construire un lieu de vie inclusif, accessible, humain, durable et sportif. Pour nous c’est un projet incroyable et enthousiasmant ». On le serait à moins…



Propos appuyés par Vincent LEGENDRE, à la tête de l’entreprise rennaise LEGENDRE, depuis 2015. « Créer des univers atypiques et durables est clairement dans notre ADN. Ce projet en est l’incarnation et nous sommes fiers d’avoir été choisis par la SEM Plaine Commune Développement pour le bâtir ».



Pour les deux entreprise françaises et familiales qui se sont associées pour l’occasion il était important de proposer « un projet fiable qui s’inscrit dans la durée ». Et visiblement leur proposition, et notamment le montage financier et juridique, simple et sécurisé, a séduit les organisateurs et maitres d’ouvrages : la Ville de l’Ile Saint Denis et la SEM Plaine Commune Développement. A cela s’ajoute le choix de l’équipe de maitrise d’œuvre, structurée autour de 3 agences de renommée internationale : CHARTIER DALIX, récemment nommé architecte de la Tour Maine-Montparnasse, l’agence parisienne PETITDIDIER PRIOUX et l’agence Franco-suédoise EGA ERIK GIUDICE Architecture, spécialiste des éco-quartiers et des construction bois.

Prolonger la convivialité et l’hospitalité qui forgent l’identité de l’Ile Saint Denis

D’emblée, « Empreintes » s’inscrit dans une démarche bas-carbone de pointe, avec des bâtiments qui reposent sur l’excellence environnementale des matériaux, la conception bioclimatique des bâtiments, la gestion vertueuse des eaux pluviales, une démarche d’économie circulaire volontaire, une logistique fluviale du chantier, l’autoconsommation électrique des bâtiments, et, cerise sur le gâteau : la réversibilité des bâtiments. Un cercle vertueux que s’imposent donc les concepteurs et qui doit avoir valeur d’exemple.



« Empreintes s’inscrit dans la continuité de la première phase de l’éco-quartier fluvial de l’île Saint Denis en prolongeant la convivialité et l’hospitalité qui forgent son identité », affirment les concepteurs. Pour cela le projet olympique s’appuiera sur les associations locales et les structures de l’économie sociale et solidaire ainsi que les entrepreneurs déjà implantés dans le quartier. Cette collaboration conduira à la création d’un « cluster de l’économie fluviale », une grande première, et une « Cité des Arts Urbains », un équipement qui permettra d’accueillir les jeunes talents de ce quartier parisien, mais aussi internationaux.



Et puisqu’il s’agit d’une île, cet équipement accueillera également une base nautique animée par la Fédération et l’Union Nationale Sportive Léo Lagrange. Cette base de loisirs sera dédiée aux activités nautiques et sportives familiales.



L’opération qui accueillera à termes 35 logements familiaux en accession libre et sociale, mais aussi locatifs sociaux, dont une partie en habitat participatif, un hôtel « durable » de 135 chambres, des commerces et activités, des logements réversibles et une centrale de mobilité d’environ 400 places, sera réalisée en deux phases : la phase « jeux olympiques » qui débutera en 2020 pour s’achever début 2024 et la phase « héritage » qui débutera fin 2024 pour une durée d’un an. Le projet devrait créer 800 emplois directs dont 130 dédiés à l’ESS. Son coup ne devra pas dépasser 3500 € selon le charte promoteur de la SEM Plaine Commune. Un pari qui sera difficile à tenir eu égard des matériaux qui seront employés.