En Maine-et-Loire le digital permet d’accélérer la transition et la sobriété énergétique

21/04/2022 Yannick SOURISSEAU

Le dernier rapport alarmiste du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ne laisse pas les collectivités territoriales et les acteurs économiques indifférents. Pour preuve, à Angers, deux acteurs de l’énergie, GRDF et le Syndicat Intercommunal des Énergies de Maine et Loire (SIEML), et Angers Technopole, association qui accompagne les entreprises dans leur projet d’innovation, se mobilisent pour accélérer, à l’aide de solutions digitales, la décarbonation du territoire sur lequel ils interviennent.

« Il est de notre devoir de considérer l’innovation comme un moyen de relever les grands défis qui nous attendent ».

« Co-construire avec l’écosystème entrepreneurial et les acteurs locaux les solutions de transition énergétique au service des territoires »

Très attendu par ceux, de plus en plus nombreux, qui s’intéressent à l’avenir de leur planète, le dernier volet du sixième rapport du GIEC, publié le 4 avril dernier, tire la sonnette d’alarme sur les impacts dévastateurs du réchauffement climatique. Selon les experts il reste moins d’une décennie pour régler la situation. Ensuite, il sera trop tard…Les solutions proposées le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sont sans équivoque : il va falloir agir et vite pour infléchir la courbe des événements climatiques que les experts observent depuis plusieurs années. La crise énergétique que nous traversons, avec notamment l’envolée des prix du baril de pétrole et le conflit qui se déroule aux portes de l'Union Européenne, est là pour nous rappeler notre dépendance énergétique et ce qu’elle génère en matière de C02. Changer nos habitudes en matière de consommation et faire preuve d’un peu plus de sobriété et de résilience en la matière, sont plus que jamais à l’ordre du jour pour réussir la transition énergétique et écologique à laquelle chacun, qu’il soit acteur économique, gestionnaire de collectivité ou simple citoyen, va se trouver inévitablement confronté. Personne n’a vraiment le choix.Dans l’ouest de la France, en Maine-et-Loire, GRDF et le Syndicat Intercommunal des Énergies de Maine et Loire (SIEML), deux acteurs territoriaux de l’énergie, et Angers Technopole, structure d’accompagnement des entreprises innovantes, ont décidé de prendre les choses en main afin de réussir, ensemble, à réduire l’impact carbone de leurs activités mais aussi des acteurs économiques et des collectivités avec lesquels ils sont amenés à collaborer.Pour ces derniers, qui s’appuient sur le numérique, la transition énergétique passe par une approche plus dynamique, plus intelligente des modèles de gestion des systèmes énergétiques, à tous les échelons de la chaine de valeur, de la production à la distribution. Pour réussir, ce nouveau modèle impose de travailler de concert afin de trouver les solutions les mieux adaptées à chaque territoire, selon ses spécifiés et les besoins de chacun.A Angers, ville qui accueille depuis 30 ans le siège de l’ADEME et qui s’est engagé, avec sa communauté urbaine, dans une démarche de Territoire Intelligent, on y est d’autant plus sensible.», explique Constance NEBBULA, Conseillère municipale déléguée à la transition numérique et au territoire intelligent, également conseillère communautaire d’Angers Loire Métropole et surtout Présidente d’Angers Technopole. «».Angers Technopole qui vient de lancer son nouveau plan stratégique à destination des entreprises ayant des projets d’innovation vient d’y intégrer, et c’est une première, un dispositif dédié à des projets ayant une ambition sociétale et environnementale élevée (EFC) . «», poursuit Constance NEBBULA.Parallèlement, GRDF, principal distributeur du gaz en France et en Europe, très impliqué sur chaque territoire dans des mix énergétiques faisant largement appel aux énergies renouvelables et notamment le biogaz, a lancé le 29 mars dernier, un appel à projets national , à destination des startups qui s’investiront dans des applications innovantes qui contribuent à la décarbonation des territoires urbains. Ces projets devront s’appuyer sur le réseau de collecte d’informations des compteurs connectés Gazpar, et notamment sur la fréquence disponible. Ces applications pourront concerner des capteurs ambiants, des outils de gestion de la smart city, des utilitaires de surveillance, de logistique intelligente ou encore de retour utilisateurs.», précise Magalie SERON, Directrice territoriale GRDF Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne. L’appel à projet sera clôturé le 13 mai prochain et GRDF fait appel aux collectivités de l’Ouest de la France, desservies par le réseau de gaz naturel, pour accueillir les expérimentations des trois lauréats de cet appel à projet. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement financier en deux étapes à hauteur de 50 K€ maximum», ajoute Magalie SERON.Troisième acteur impliqué dans cette démarche de décarbonation du territoire de l’Anjou, le Syndicat Intercommunal des Énergies de Maine et Loire (SIEML), s’investit dans le développement du Territoire Intelligent d’Angers Loire Métropole pour l’amélioration de la performance énergétique de l’éclairage public. Des lampes à led, remplacent les anciens éclairages jugés, à raison, très énergivores.Sur le reste du département de Maine-et-Loire, le SIEML modernise ses armoires électriques dans le cadre d’une démarche de territoire connecté. L’ensemble de ses armoires sera équipé d’un pilotage à distance et de contrôle de fonctionnement de l’éclairage public des communes du département. D’un coût de près de 3 millions d’euros sur 3 ans, «», précise Emmanuel CHARIL, Directeur Général des Services du SIEML. Cette rénovation digitale permet d’économiser 427 000 € par an et surtout 119 tonnes de C02. Ce qui n’est pas énorme, eu égard de l’investissement, mais sur le long terme, l’opération se révélera vraisemblablement bénéfique. D’autant plus que les données récupérées par la même occasion contribueront à fiabiliser la gestion de ces équipements et pourquoi pas, tout comme GRDF, a l’ouverture d’entreprises de développement de services, intéressées par ces données.