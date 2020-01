En Rhône-Alpes, l’Epora accompagne la rénovation de l’habitat social et son environnement

06/01/2020 Yannick SOURISSEAU

Structure qui « recycle » les bâtiments de la région Rhône-Alpes, pour permettre leur remise sur le marché, l'Epora intervient notamment dans la mise aux normes thermique et environnementales en associant tous les acteurs publics et privés de son territoire. Cette intervention a notamment permis d’achever la rénovation 105 logements et la déconstruction de logements vacants et inadaptés dans le quartier de la Rivière à Saint-Étienne, quartier d’habitat social emblématique de la cité stéphanoise.





Mais le chantier ne s’arrête pas au seul bâti. Grace aux démolitions des zones se sont libérées et vont pouvoir être réaménagées et rétrocédées au bailleur social pour améliorer le cadre de vie des habitants des bâtiments rénovés. Ainsi revalorisé, ce quartier populaire, situé en entrée de ville, contribue à l’attractivité de la ville.



Pour faciliter la production de logements, l’Epora collabore avec tous les acteurs concernés : services de l’État, collectivités, promoteurs ou encore bailleurs et adapte ses partenariats et ses interventions pour proposer des solutions « sur-mesure » qui répondent aux différents besoins et enjeux du territoire.



« Notre volonté est de proposer des solutions adaptées au territoire et ce grâce à notre capacité à faire du sur-mesure et surtout lorsqu’il s’agit de contribuer à la production de logements sociaux » explique Florence Hilaire, directrice générale de l’Epora. Ainsi, selon les besoins, l’établissement public contribue à la production d’une offre qualitative, suffisante, diversifiée et abordable.

Un établissement public qui répond aux enjeux et aux besoins de son territoire

A Saint-Étienne, la requalification de la cité Bonnassieux est passée par un partenariat avec l’Association des Organismes HLM de Loire pour accompagner les bailleurs dans la reconstruction ou la rénovation de leur parc immobilier, en lien avec les services de l’État.



L’établissement public est également intervenu à Vinsobres, dans la Drôme, en travaillant de concert avec la commune et le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) pour valoriser une dent creuse en cœur de village et favoriser la production d’une offre diversifiée de logements.



Dans le Rhône, l’Epora a mis en place un dispositif pour les communes déficitaires qui, sur la base de protocoles signés avec la préfecture et les principaux bailleurs sociaux, lui permet de développer des Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour accélérer la production de logements sociaux. Cet outil permet de désigner un porteur de projet, après consultation des bailleurs signataires, qui mènera toutes les études de conception nécessaires en vue d’acquérir les fonciers identifiés et en mobilisant des financements spéciaux.



L’établissement public apporte ainsi son savoir-faire aux côtés des services de l’État à toutes les étapes de co-construction du projet ; il porte et prépare les fonciers pendant la phase de conception. Il accompagne les collectivités pour mieux répondre aux situations complexes auxquels elles se trouvent confrontées en réunissant les partenaires qui rendront possibles la réussite de leurs missions.



L’Epora est un Établissement Public Foncier d’État. Intervenant en région Auvergne-Rhône-Alpes, il est l’un des dix Établissements publics fonciers d’État (EPFE) qui accompagne depuis 20 ans les collectivités de la conception à la mise en œuvre de leurs stratégies foncières. En recyclant le foncier collectif, cet établissement contribue au développement des activités économiques et à la production diversifiée de logements notamment sociaux.



Représentative de la diversité régionale, l’action de l’Epora répond aux enjeux et aux besoins de son territoire en agissant sur l’évolution urbaine, en préservant les zones agricoles, les espaces sensibles et en limitant la consommation foncière sur les départements de la Loire, de l’Ardèche, de la Drôme, du Rhône (hors métropole) et en Nord Isère.