En direct du CES de Las Vegas - Soirée Tech4cities

07/01/2022 Yannick SOURISSEAU

Associé au Village Francophone, la plateforme de réseautage installée au cœur de l’événement, votre magazine diffuse les interventions des acteurs la tech : entreprises, startups, présents à l’édition 2022 du Consumer Electronics Show. Ces interventions sont diffusées depuis le studio de Las Vegas, mais aussi depuis celui de Paris, avec des intervenants de Bordeaux, Monaco et Liège (Belgique), le CES étant devenu, crise sanitaire oblige, un événement hybride, à la fois présentiel et distanciel.





Un multiplex inédit de plus de 3h en direct du CES 2022 de Las Vegas en liaison avec l’alliance des médias francophones Liège, Nevers, Bordeaux, Paris et Monaco.

Depuis 17h30 (heure française) votre magazine participait à la grande soirée TECH4CITIES en exclusivité au micro de Batiradio, la radio de BATIMAT, et en live vidéo sur sa chaine YouTube, avec Reynald Werquin, Directeur de la Publication de Ville Intelligente Mag et Guillaume Loizeaud, Directeur de Batimat et du Mondial du Bâtiment. Un multiplex inédit de plus de 3h en direct du CES 2022 de Las Vegas en liaison avec l'alliance des médias francophones myGlobalVillage.

Au programme de ces 3 heures :



- 17h30 : lancement du direct de Batiradio et en multiplex avec nos correspondants à Nevers, Liège, Bordeaux, Monaco dans leurs studios connectés,

- 18h00 : Le grand pitch de 24 start-up ! TECH4CITIES en direct live de Las Vegas, participez au vote en ligne pour déterminer les gagnants de cette super finale !

- 20h00 : Le grand débriefing de la journée et des dernières tendances de la tech avec nos grands témoins.



Pour ce format inédit TECH4CITIES tv, 100% digital, agile et connecté en multiplex sur 6 destinations, il s’agit d’une grande première qu'ont suivi ceux qui n’ont pas pu se rendre au CES de Las Vegas et tout ceux qui veulent revoir en replays.