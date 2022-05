Énergie : l’urgence, c’est la sobriété et la lutte contre le gaspillage

30/05/2022 Yannick SOURISSEAU

L’augmentation exponentielle des tarifs de l'électricité doit nous rappeler à la raison en matière de consommation. Afin de réussir la transition énergétique telle que la proposent désormais les politiques et les industriels du secteur de l’énergie, chacun doit en passer par une optimisation de ses besoins. Sobriété et lutte contre le gaspillage énergétique, sont les deux vecteurs sur lesquels s’appuie Ecojoko, une entreprise qui met, depuis 2017, l’intelligence artificielle au service de l’environnement.

« L’énergie la plus verte, c’est celle que nous ne consommons pas »

Lors du dernier ChangeNOW Summit , l’événement qui se tenait à Paris du 19 au 21 mai 2022, avec pour objectif d’accélérer la transition vers un monde durable et aider ces solutions à se développer à grande échelle, en leur apportant un maximum de visibilité et d’opportunités, la jeune entreprise Ecojoko a annoncé la couleur : «».Comme l’affirme cet acteur de l’économie d’énergie qui propose une solution permettant à tout un chacun de réaliser de véritables économies en matière de consommation électrique : «».Si pour Ecojoko, la sobriété ne doit pas être considérée comme une punition, mais plutôt comme une tendance porteuse de sens et de bien-être, il est temps de revoir nos modes de consommation. Ça passe évidemment par les circuits courts et l’achat en vrac ou les vêtements de seconde main ou encore le reconditionnement de l’électro-ménager et des produits technologiques. Un changement de comportement adopté par ceux que l’on appelle désormais les « consom’acteurs », qui peine à trouver sa place dans le domaine de l’énergie.La facture énergétique qui est passée de 32 euros par mWh (mégawattheure) en 2020 à plus de 200 euros en deux ans, pourrait changer la donne. La guerre en Ukraine a mis en évidence la fragilité du modèle énergétique européen et français. De toute évidence, notre pays doit retrouver une indépendance énergétique, qu’elle soit nucléaire ou renouvelable, à un tarif acceptable pour tous les foyers. L’État ne pourra pas subvenir sans cesse aux besoins avec des pansements à l’exemple du bouclier tarifaire mis en place au cours de l’hiver dernier et qui prendra fin en août prochain. Un risque pour les plus pauvres qui pourraient bien ne plus pouvoir se chauffer l’hiver prochain.Plus que jamais, nous devons agir collectivement. Ce n’est pas seulement l’affaire de l’État et des politiques menées par ceux qui gouvernent ce pays, mais de chacun de nous. « L’énergie la plus verte, c’est celle que nous ne consommons pas » déclarait l’entreprise Ecojoko lors du dernier sommet ChangeNOW. La jeune entreprise propose donc de faire la chasse au gaspillage et surtout à la consommation pas vraiment utile à notre confort, à l’exemple des systèmes de maintien en veille de certains appareils ou leur mauvais réglage ou le manque de nettoyage, à l’exemple des convecteurs électriques et du refroidissement des réfrigérateurs chargés de poussière.», déclarait Laurent Bernard, CEO et co-fondateur d’Ecojoko lors du ChangeNOW Summit à Paris. «».Depuis 2017 Ecojoko met son intelligence artificielle au service de l’environnement en proposant un assistant connecté d’économie d’énergie labellisé dans les 1000 solutions pour la planète par la Fondation Solar Impulse et le Ministère de l'Ecologie et de la Transition, ainsi que l’Institut Français du Design. Cet assistant, qui s’installe en quelques minutes, permet d’observer la consommation électrique d’un logement en temps réel et de comprendre comment devenir énergétiquement plus intelligent. L’entreprise nourrit l’ambition d’équiper 5 % des foyers français afin d’économiser l’équivalent de la consommation des 4 centrales à charbon encore en activité en France.Bien sûr cet assistant que l’on peut commander sur le site de l’entreprise, chez Leroy Merlin ou Nature & Découverte, à un prix : 7,99 € de location par mois (sans engagement) ou 199 € à l’achat. Mais celui-ci n’est rien eu égard des économies que chacun peut réaliser. Encore plus quand les prix de l’électricité grimpent.Pour en savoir plus : www.ecojoko.com/