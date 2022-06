Energie : trois grands fournisseurs appellent à réduire la consommation

27/06/2022 Yannick SOURISSEAU

On ne vous apprend rien en vous disant que les prix des carburants, d’électricité et gaz, flambent. En cause : le conflit entre la Russie et l’Ukraine et ce qu’il entraine en matière de réduction d’approvisionnement. Des solutions de remplacement vont se mettre en place, mais en attendant, dans une tribune publiée dans le « JDD », les dirigeants d’Engie, EDF et TotalEnergies, appellent à ne pas attendre l’hiver pour modifier ses habitudes de consommation. Cet appel fait bondir les petits consommateurs.

« la sobriété d'aujourd'hui c'est garantir pour nos enfants et petits-enfants demain des conditions de vie correcte »

», commente un internaute dans un article publié par France Info , lequel reprend le sujet publié ce week-end dans le JDD (journal du Dimanche). « C'est hallucinant que ces trois PDG nous demandent de réduire notre consommation. Il y a belle lurette que nous faisons attention à nos dépenses d'énergie, d'abord pour une question d'argent, ensuite pour ne pas gaspiller pour rien alors que ces derniers qui gaspillent à tout va (voitures, hôtels, avion, maisons, bateaux, restaurants…) vont nous donner une leçon d’économie », commente un autre.Il va de soi que l’appel à «», des dirigeants d’Engie, EDF et TotalEnergies, afin d’éviter, comme ils le soutiennent, «», fait grincer des dents les petits de consommateurs qui subissent la flambée des prix de l’énergie depuis plusieurs mois et qui ne se sentent pas vraiment concernés. Et si cet appel était aussi l’occasion de devenir plus raisonnable, eu égard des risques que chacun, qu’il soit simple citoyen, ou entreprise, fait courir à la planète et à son climat ?», exposent Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d'EDF, et Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies dans la tribune du JDD.Selon ces grands patrons de l’énergie, «». Pour eux, la seule manière d'éviter une pénurie de gaz, d'électricité et de pétrole l'hiver prochain est de réduire «» la consommation d'énergie. Ils appellent donc toute la population ainsi que les entreprises à un effort collectif.De toute évidence la tension énergétique évoquée par ces dirigeants est une conséquence évidente de la guerre en Ukraine. «», précisent les trois grands patrons. «».Y-a-t-il risque de pénurie ? «» précisait le chercheur Francis Perrin à franceinfo début juin . D’autant que la France possède 90 jours de stocks stratégiques, en plus des stocks commerciaux, répartis sur l'ensemble du territoire.Mais toujours selon les trois les patrons de l’énergie en France, la situation reste malgré tout préoccupante. ​«», écrivent les trois fournisseurs.Si les petits salaires, déjà fortement contraints voient dans cet appel une manière de sauvegarder le niveau des actions des trois grands groupes énergétiques français, d’autres y voient un moyen de mieux optimiser notre consommation et surtout appeler les gros consommateurs et notamment l’industrie et les transports, routiers et surtout maritime, à la raison.», précise un internaute. «».Et ça peut passer par des mesures plus drastiques, «» ajoute un autre internaute. Et compte tenu du nombre de voiture en circulation, ça compte, malgré tout. «», rappelle ce dernier. «Et d’ajouter :».