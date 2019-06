Entretien avec Manuel Mabille, le directeur d'Anjou Web

15/06/2019

Les rendez-vous de l'innovation proposés par l'association PAVIC Angers permettent à des chefs d'entreprises, acteurs du développement d'un territoire, de venir présenter leur activité et la manière dont ils s'investissent dans leur secteur d'activité, économique, mais pas forcément technologique. Aujourd'hui, Reynald Werquin, fondateur de PAVIC, s'entretient avec Manuel Mabille, fondateur et directeur de l'agence Anjou Web, depuis le tiers-lieu l'@telier à Saumur.

Selon la présentation de Manuel Mabille, Anjou Web est une agence spécialisée dans la création de sites web et d'applications mobiles, installée à Montreuil-Bellay (49), à quelques encablures de l'@telier de Saumur où a été tourné cet entretien. Au demeurant rien de bien nouveau en la matière si ce n'est que dans le saumurois les agences de ce type ne sont pas légion et que le dirigeant et son équipe apportent une réelle expertise dans le domaine, en répondant simplement et efficacement à tous les besoins des entreprises, commerçants, artisans... qui souhaitent faire réaliser leur site web et/ou veulent se rendre plus visibles sur internet. Un objectif à atteindre pas aussi évident qu'il n'y parait et qui nécessite une certaine expérience en la matière.Le petit plus de cette agence, c'est d'apporter des solutions complètes, innovantes et créatives, en adéquation les besoins des clients du territoire Saumurois quelques soient leurs connaissances en la matière, en leurs proposant notamment des outils de maintenance qui permettent à chacun de gérer son site web ou son application mobile à distance.Pour en savoir plus : www.anjouweb.com