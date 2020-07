Environnement : les entreprises du territoire de Saumur se mobilisent autour d’un projet éco-responsable

16/07/2020 Yannick SOURISSEAU

Ils n’ont pas attendu le discours de politique générale du Premier ministre, lequel souhaite faire gagner au pays, la bataille pour le climat. Des grands groupes implantés sur le territoire de Saumur (49), Veolia, La Poste et Enedis, ont décidé de s’engager localement, avec toutes les entreprises du territoire, dans la transition environnementale. Ils lancent, le 21 septembre prochain, un challenge environnemental inter-entreprises en collaboration avec la start-up de coaching environnemental Energic et la CCI de Maine-et-Loire.

A la crise sanitaire, qui n’est pas finie, succède dès maintenant une crise économique et sociale d’une ampleur probablement inégalée depuis la dernière guerre mondiale », a déclaré hier, le Premier ministre, Jean Castex, lors de son discours de politique générale à l’adresse des parlementaires. Ce dernier, visiblement conscient de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la population et notamment les entreprises, engage la France dans un vaste plan de relance dont l’objectif est de redresser l’économie et l’emploi.



« Ce plan de relance sera un accélérateur puissant de la transition écologique », a poursuivi le chef du Gouvernement, qui veut mettre en avant les actions territoriales. « Le Gouvernement veut gagner la bataille pour le climat, la protection de la Nature et la biodiversité en faisant de l’économie française la plus décarbonée d’Europe ».

Un challenge basé sur les éco-gestes et le bilan carbone

Sur le territoire de Saumur (Maine et Loire) les représentants de grands groupes d’envergure internationale et bien connus du grand public : Veolia (eau-environnement), La Poste, Enedis, concernées comme les plus petites par la crise économique qui fait suite au confinement pour lutter contre la Covid-19, n’ont pas attendu le nouveau Premier ministre pour agir. Même si ce discours ne pourra que les conforter dans leur initiative environnementale.



Elles avaient préparé bien avant, un plan d’action adressé aux collaborateurs des dites entreprises et dont l’objectif est de les sensibiliser à la transition écologique. A l’échelle d’un territoire, celui de Saumur, elles lancent donc un challenge qui pourrait faire école, afin de fédérer ce qui se présente comme l’un des points clé de l’après Coronavirus : la lutte contre le réchauffement climatique.



Selon ces concepteurs, « toutes les entreprises sont concernées par l’urgence écologique et climatiques ». C’est d’ailleurs par ces dernières que doit passer cette prise de conscience. La pandémie qui s’étend sur l’ensemble de la planète et les accidents climatiques, de plus en plus nombreux, confortent l’idée qu’au-delà des guerres économiques, il est d’urgent d’agir pour éviter une position irréversible, préjudiciable à tous, entreprises, salariés, citoyens actifs ou non.



D’où l’idée de ces entreprises bien ancrées sur un territoire, celui de Saumur qu’elles connaissent parfaitement, d’agir en lançant un challenge qui aura, si chacun y met du sien, un impact positif sur la planète.

Remobiliser dans le cadre de l’après Covid