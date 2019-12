Et si le Cloud n’arrivait plus à suivre la montée en puissance des objets connectés ?

02/12/2019

C’est un sujet publié sur le site web d’Atos, une entreprise de services du numérique (ESN) française, l’une des dix plus grandes au monde, qui retient l’attention. Et si, avec la multiplication des objets connectés dans les villes, les transports, les maisons…, les données qu’ils génèrent arrivaient à saturer les datacenters de stockage répartis sur la planète. Et si le Cloud, le nuage de données, virait à l’orage ?





Que se passerait-ils si dans l’industrie, les services de transport, les hôpitaux, les voitures connectées, les services de sécurité, tous ce qui dépend désormais du Cloud, se figeait, ne serait-ce qu’un instant. Des milliards d’opération pourraient partir à la trappe et les applications qui en dépendent ne plus fonctionner.



A l’horizon 2025, et ce n’est pas si loin, le nombre d’objets connectés aura triplé pour atteindre 75 milliards d’appareils envoyant chacun des données vers le nuage. « Aujourd’hui, 80% des données générées viennent des datacenters eux-mêmes, et seulement 20% des machines connectées et plus particulièrement des téléphones, des voitures. » explique Emmanuel Le Roux, Global Head of Big Data chez mais d’ici 2025, les deux chiffres vont s’inverser. Ce qui va nécessiter environ cinq fois plus d’espace de stockage… et de gros soucis de bande passante ».



Ce n’est pas le thème du prochain film de sciences fictions en préparation, dans les studios d’Hollywood, mais bien une réalité. Pour les experts il y a donc urgence à trouver des solutions avant que le « cerveau névralgique », sur lequel repose le système soit dépassé par les événements. « Ce n’est pas un, mais cinq problèmes qui se posent aujourd’hui avec le cloud », alerte Emmanuel Le Roux. « Il y a la croissance du volume des données, la latence et le coût du stockage qui en résultent, la difficile sécurisation des données et le manque d’autonomie en cas de problème de réseau ».

