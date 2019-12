Et si vous aidiez Ville Intelligente à aller plus loin ?

11/12/2019

Le concept de Smart City répond à un besoin : celui de repenser l’organisation des territoires urbains et ruraux afin qu’ils puissent répondre aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux qui s’imposent et qui modifieront durablement notre société. Très motivés par cette notion de territoire en mouvement, technologique, humain, respectueux de l’environnement, nous avons créé en janvier 2017 le magazine « Ville Intelligente Mag », devenu en deux ans un des acteurs majeurs de la Smart City.

Après ces deux années d’expérience nous constatons quepour présenter vos innovations, vos activités et nos lecteurs sont plus nombreux chaque année. Preuve s’il en est que le sujet intéresse., servant même de, - nous en sommes fiers -, dans des manuels scolaires ou des ouvrages concernant la transformation numérique, la transition écologique, l’aménagement des villes, les nouvelles technologies …Désormaiscomme un service de presse à part entièrenotre webmagazine initié par l’association PAVIC à Angers, et désormais géré par l’association Le Club de l’Arche 2.0, n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.Convaincus quedans le secteur de la ville en pleine mutation, celle qui permet aux citoyens de vivre en harmonie, celle qui met en relation tous les acteurs, nous souhaitonset d’échange de sujets dont l’objectif est deen la matière,Comme vous avez pu le constater. Mais vous le savez, la gratuité à ses limites, celle de ne pas avoir les moyens de nos ambitions et de manquer de bras pour vous fournir une information encore plus riche. Pour autant nous n’allons pas vendre nos contenus en vous proposant un abonnement pour lire nos pages, ni les inonder de bannières publicitaires qui rendraient la lecture inconfortable. Ville Intelligente Mag est un support gratuit et le restera, pour être accessible au plus grand nombre. Plus qu’un abonnement ou la vente d’espace publicitaire nous préférons, afin de nous permettre de rémunérer nos journalistes et correspondants de presse à leur juste valeur. Votre soutien est primordial et l’avenir de notre magazine en dépend.La majorité des dépenses de notre magazine finance leset surtout à enpour permettre de vous proposer une information plus dense et répondre aux demandes de plus en plus importantes. Pour faire évoluer ce magazine avec des contenus audiovisuels de qualité.A rémunérer des actionnaires. Nous n’en avons pas. Ville Intelligente Mag est un support de presse libre et indépendant qui n’appartient à aucun groupe de presse et n'est donc pas influencé par les annonceurs d'une régie publicitaire. Le fait de le soutenir ne vous rend pas actionnaire, il permet d’ouvrir une vitrine dont vous avez à un moment ou un autre besoin pour présenter vos avancées en matière d'aménagement de la ville.Depuis la page de collecte « Okpal / j’aime l’info », cliquez sur "Ok, je participe", puis choisissez le montant (libre, comme nous) de votre contribution. Vous pouvez donner en restant anonyme. Les informations indiquées serviront à établir le reçu fiscal que vous recevrez au moment de la période de déclaration des impôts. « J’aime l’info » dispose d’unattribué par les services fiscaux, dont des supports de presse agréés comme le nôtre peuvent profiterChaque donateur bénéficie d’une réduction d’impôt de 66 % du montant de ses dons, dans la limite de 20% du revenu imposable.Un don simple de 50 euros vous revient à 17 euros après déduction fiscale. Un don de 100 euros, vous revient à 34 euros. Tous les soutiens sont importants, même un don mensuel de 25 euros par mois permettrait de financer notre support si 200 donateurs s’y mettent. Vous recevrez un reçu fiscal émis par mail par l'association « J’aime l’info » au cours du premier trimestre (mars) de chaque année.Vous pouvez aussi adhérer à l’association Club de l’Arche 2.0. C’est par ICI , nous vous le conseillons afin de pouvoir faire partie de la communauté de la Ville Intelligente technologique et citoyenne.Contactez-nous à l'adresse : adm.vimag@gmail.com