Evolis, une entreprise qui prend soin de ses salariés

27/11/2019

Faire en sorte que les citoyens soient bien dans leur ville, c’est aussi leur permettre d’être bien dans l’entreprise qui les emploie. C’est ce que veut démontrer, Evolis, le leader mondial de la fabrication d’imprimantes pour cartes plastiques, en ouvrant à proximité de son site industriel de Beaucouzé (49) un ensemble composé d’une MAM et d’un espace de loisirs, de convivialité et détente. Un exemple à suivre…

« On espère que nos collaborateurs seront nombreux à se partager cet espace pour s’y faire plaisir, car le plaisir est l’une de nos valeurs »

Le terrain de volley installé depuis des années à l’entrée du siège et principal site de production d’Evolis, leader mondial de la fabrication d’imprimante pour cartes plastiques, ne trompe pas. Emmanuel Picot, le PDG, sportif et premier soutien des grandes équipes sportives d’Angers (SCO Football, UFAB…) et sa région, prend soin de ses salariés, sans qui, comme il n’hésite pas à le dire, son entreprise n’existerait pas. Chez ce dirigeant hors norme qui n’a pas hésité à quitter son siège pour partir pendant plusieurs mois pour faire le tour du monde avec sa famille, laissant la gestion de son entreprise à ses collaborateurs, l’esprit d’entreprise passe par la prise en compte de l’humain, principal outil de production. Et il ne s’en cache pas.( Village des bords de Loire, situé non loin de l’implantation actuelle – NDLR),», déclarait hier soir Emmanuel PICOT en inaugurant, en présence des élus locaux et représentants du personnel, l’espace dédié aux enfants et au bien-être de ses collaborateurs.Ce projet innovant qui trottait de longue date dans la tête des fondateurs de l’entreprise et qui démontre leur volonté d’améliorer sans cesse la qualité de vie au travail des salariés se concrétise par l’ouverture d’une maison d’assistantes maternelles (MAM), les jardins d’Evolis, destinée à accueillir en priorité les bambins des 380 salariés du site Beaucouzé, mais aussi des entreprises voisines. Cet espace a été mené par la société Candide , un fabricant angevins d'articles de puériculture et d'équipements pour bébés de 0 à 3 ans. Cet espaces permettra d'accueillir 16 enfants. Cinq autres espaces, plutôt cosy, jouxtent la MAM : un espace déjeuner avec un coin boite à livre, une salle de sports animé par des coaches sportif, un espace de repos et de micro-sieste, une salle de massage et un club house équipe d'un baby foot. De quoi passer de bons moments à la pause déjeuner, le matin ou le soir pour se mettre en forme.», poursuit Emmanuel PICOT «».Emmanuel PICOT en est convaincu, pouvoir favoriser le bien-être au travail permet aux salariés de s’y sentir mieux. «».Et de poursuivre : «».