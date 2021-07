Facitolab, la tablette qui permet aux seniors de garder facilement le contact

21/07/2021 Yannick SOURISSEAU

En période de pandémie, nombre de personnes âgés se retrouvent isolées, incapables de pouvoir établir un lien avec leurs proches. Même si elle ne remplace pas le contact humain, la tablette Facitolab, permet de communiquer en mode visioconférence avec ses proches et bien plus, en toute simplicité.





Cette tablette, ou plutôt cet environnement qui la rend accessible propose une approche permettant de grandement simplifier l’accès aux nouveaux modes de communication. Dès que la tablette est mise en route, l’utilisateur peut rejoindre une « visio » via un simple bouton, mis en avant automatiquement dans un mail. Soit les proches ont ajouté une ou plusieurs photos sur la page d’accueil de Facilotab, qui fonctionnent comme des raccourcis Skype vers les différents contacts principaux. Pas facile lorsqu’on est confiné à son domicile ou dans une chambre de communiquer avec l’extérieur, surtout lorsqu’on n’est familier des outils de visioconférence. En effet, si le télétravail et les outils de conférence numérique font désormais des applications du quotidien pour les plus jeunes, pour les seniors c’est loin d’être le cas. Un ordinateur, une tablette ou un smartphone, dans leur version normale ne sont pas à la portée de tous, notamment des plus âgés qui ne sont pas rompus à l’utilisation des outils numérique.Pour autant ils ne sont pas incapables de les utiliser dès lors que l’interface est aménagée et facilement abordable par les néophytes du monde digital.C’est le cas de Facitolab , une tablette facile d’emploi et qui permet de lutter efficacement contre la fracture numérique qui se dessine entre les plus jeunes et les plus vieux. Ces derniers peuvent, eux aussi, dialoguer avec leur proche et surtout les voir, mais aussi envoyer des messages de manière simplifier, partager et classer des photos et d’autres services, dont les seniors, comme les plus jeunes ont besoin. «» déclarent les concepteursTrès simple, ma solution Facilotab s’articule autour de deux axes complémentaires.Le premier repose sur la commercialisation de tablettes tactiles - prêtes à l’emploi - à partir de 265 €, qui intègrent d’office la « surcouche » Facilotab. Ces tablettes sont destinées aux personnes ne disposant pas encore de matériel ou aux structures (associations, CCAS, centres sociaux, résidences autonomie, Ehpad…).Le second repose sur l’application Facilotab qui se télécharge gratuitement sur Google Play. Idéale. Une solution idéale pour « recycler » les tablettes Android déjà acquises, afin de les agrémenter, le plus simplement du monde, avec l'environnement Facilotab.Cette tablette, ou plutôt cet environnement qui la rend accessible propose une approche permettant de grandement simplifier l’accès aux nouveaux modes de communication. Dès que la tablette est mise en route, l’utilisateur peut rejoindre une « visio » via un simple bouton, mis en avant automatiquement dans un mail. Soit les proches ont ajouté une ou plusieurs photos sur la page d’accueil de Facilotab, qui fonctionnent comme des raccourcis Skype vers les différents contacts principaux.

Aidons nos parents sans nous déplacer !

A ce jour, depuis le début de la crise sanitaire, un millier d’EHPAD Français utilisent cette nouvelle tablette et son environnement, pour sa simplicité. « Et les retours sont très positifs », poursuit l’entreprise. L’ergonomie est hautement intuitive et de nombreuses aides permettent au plus grand nombre de l’utiliser. Anti-tremblement, zoom puissant sur le contenu, lecture audio des messages, police de caractère spéciale DMLA développée par le CNRS, ou encore le classement automatique des photos, font partis des outils qui permettent aux personnes malades d’avoir accès à la communication digitale.



Le système développé par Facitolab va plus loin, puisqu’il permet aux aidants autorisés de prendre le contrôle à distance de la tablette d’un proche afin de le configurer sans se déplacer ou de procéder à des sessions de formation. S’appuyant sur la technologie AnyDesk, cette tablette connectée en WiFi ou en 4G/5G, si la tablette est équipée d’une puce, permet de prolonger le maintien à domicile des personnes âgées.



L'interface de Facilotab est totalement paramétrable et personnalisable. Il est alors possible de limiter, dans certains cas, l’affichage à un unique bouton d’interaction. 100% compatible avec l’ensemble des applications de Google Play, l’application intègre par défaut plusieurs services gratuits de visioconférence préinstallés, dont WhatsApp, de plus en plus utilisée dans les familles.



A noter que l’opérateur Orange a choisi Facitolab pour simplifier l’utilisation des tablettes tactiles en proposant des solutions de connexion plus faciles.