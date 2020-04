Faire livrer un paquet en votre absence, Delta Dore a la solution

17/04/2020 Yannick SOURISSEAU

En cette période de confinement, où la vente en magasins autorisés est réduite aux objets de première nécessité, la vente en ligne connait un essor particulier. Et ça devrait continuer ensuite. Mais comment se faire livrer un paquet lorsqu’on est absent de son domicile ? En programmant tout simplement l’ouverture et la fermeture de la porte de son garage à distance.

Bien avant la crise sanitaire que nous traversons, le secteur de la vente en ligne avait le vent en poupe. Il suffit de regarder les profits exponentiels des géants du marché et le passage des petites enseignes à ce système de vente pour comprendre que le marché prend de l’ampleur, par rapport à la vente sur place. Même s’il ne faut pas négliger cette dernière, certains produits, et notamment les produits frais, étant plus difficiles à vendre en ligne.Alors confinement ou pas, la vente en ligne a visiblement de beaux jours devant elle, avec un avantage non négligeable sur l’environnement, puisqu’elle réduit la circulation des véhicules automobiles en ville : plus besoin de se déplacer, il suffit de se faire livrer à son domicile.Mais la grande difficulté réside dans le fait que pour recevoir un paquet il est impératif d’être présent à son domicile pour le récupérer, même s’il ne nécessite pas un avis de réception. Certes les livreurs disposent d’une clé standard pour mettre les petits paquets dans les boites à lettres normalisées. Pour les gros, c’est plus difficile. Delta Dore , entreprise française, «», propose entre autres des solutions pour éviter à chacun d’être obligé d’aller cherche son colis tant attendu chez le livreur, celui-ci ayant trouvé porte close lors de son passage.La plupart des maisons de villes et surtout les pavillons, possèdent un garage, dont l’ouverture est motorisable ou facilement motorisable, la plupart des portails étant prévus pour accueillir une motorisation pilotable par une télécommande. Une solution très pratique qui évite de descendre de sa voiture, surtout quand il pleut, ou quand le temps d’ouverture, bloque une rue. Très intéressant lorsqu’on arrive le bras chargé de provision. Un clic sur la télécommande et la porte s’ouvre. A noter que ce système de télécommande peut aussi déverrouiller une porte principale ou d’entrée de propriété, avec ou sans ouverture commandée.

Ouverture scénarisée possible

De là à ajouter une commande à distance, pilotable à distance, il n’y avait qu’un pas que la société Delta Dore a franchi et qu’elle propose désormais à ses clients, particuliers et professionnels. Grace à l’application « maison connectée », utilisable pour d’autres applications dans la maison (commande de volets, éclairage…), le propriétaire peut commander à distance l’ouverture de son garage et même de contrôler, grâce à un détecteur d’ouverture sans fil, la position de la porte de garage. «», précise le fabricant.Si cette application peut tout à fait être connectée à un portier avec caméra, vous permettant de voir le livreur depuis votre lieu distant quand celui-ci sonne à la porte, il aussi recommandé de le prévenir dès lors que celui-ci vous envoi un message de livraison. Cas de plus en plus fréquent chez les livreurs à domicile. Il saura ainsi qu’il pourra déposer le colis dans le garage, dont la porte sera ouverte à distance et que celle-ci sera refermée automatiquement dès qu’il sortira. A noter que ce système est également utile en période de confinement puisqu'il vous évite d'être en contact avec le livreur.D’autres automatismes, dont la société Delta Dore n’est pas avare, en termes de maison connectés, peuvent être ajouté, à partir de scénarios permettant d’ouvrir le garage sur simple commande depuis votre smartphone. Ces derniers vous permettent de retrouver un garage ouvert et éclairé.Selon le constructeur, le pilotage de la porte de garage à distance et l’état d’ouverture nécessitent l’ajout de deux micromodules complémentaires : TYXIA 4620 pour le premier et DOS TYXAL+ pour le second. Il vous en coutera environ 50 € pour le premier et 120 € pour le second, chez des fournisseurs spécialisés en domotique. Tarifs susceptibles de varier en fonction des fournisseurs.