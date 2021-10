Favoriser l'expérience produit, une nécessité pour les acteurs du e-commerce

29/10/2021 Yannick SOURISSEAU

Akeneo, une société nantaise qui aide, depuis 2013, les entreprises, dans plusieurs pays, à mieux manager leurs informations produits, est bien placé pour rendre compte des évolutions qui touchent le e-commerce. Si le marché a battu tous les records en 2020, les attentes des consommateurs qui souhaitent vivre des expériences produits inédites, se font toujours plus fortes. Décryptage de cette tendance grandissante avec Frédéric de Gombert, CEO d'Akeneo.

Selon une enquête OpinionWay menée par l’entreprise Nantaise Akeneo , 42 % des Français seraient prêts à payer plus cher s'ils bénéficiaient d'une expérience produit de qualité, c'est-à-dire de moyens pertinents pour mieux appréhender le produit tout au long du parcours d'achat (description détaillée, visuels HD, démonstration, etc.). Jalon essentiel de l'expérience client, l'expérience produit est ainsi un formidable levier de transformation. D'autant que les transactions sur le net n'ont jamais eu autant de succès.», observe Frédéric de Gombert, CEO d'Akeneo. «

L'expérience produit déjà au cœur des préoccupations

Alors que le parcours d'achat passe de plus en plus souvent par le web (click and collect, drive, etc.), la question de l'avenir du commerce de détail (retail) se pose légitimement. Pour Frédéric de Gombert, la réponse vient en partie d'un secteur réputé difficile sur le e-commerce : la vente de meubles en ligne. En effet, si les acteurs du marché étaient plutôt réticents à investir dans le e-commerce avant 2020, les récentes évolutions du marché et l'apparition de nouveaux acteurs, pour certains accompagnés par Akeneo, ont clairement inversé la tendance.», indique Frédéric de Gombert. «