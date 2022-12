Fêtes de fin d’année : déchets et revente des cadeaux en hausse

26/12/2022 Yannick SOURISSEAU

Cette semaine les déchetteries installées aux abords des villes, vont devoir mettre les bouchées car les emballages des paquets cadeaux et restes de festin vont rapidement remplir les bennes. Et pourtant, comme le prônent certaines associations, un Noël « zéro déchets », est désormais possible. S’ajoutent à ces déchets, les cadeaux qui ne plaisent pas et qu’il est désormais possible de revendre ou donner pour faire plaisir à quelqu’un d’autre.





Les fêtes de fin d’année, sont tellement bien ancrées dans notre société, depuis des lustres, surtout depuis que la fête de la nativité, d’origine religieuse, a viré vers la fête commerciale avec l’augmentation de la consommation qui lui est liée. Bien difficile de se détacher des ses habitudes, d’autant que certains craignent d’heurter ceux qui sont invités au festin et à la remise des cadeaux.



Ça passe d’abord par des jouets pour les enfants, solidement emballés dans des cartons, que l’on emballe une seconde fois dans un papier décoratif ficelé avec un solide ruban. Des jouets individuels, souvent achetés en surnombre par l’ensemble de la famille qui faire plaisir au petit dernier. Rien n’est trop beaux même si chacun sait que la joie du déballage passée, le contenu risque d’être abandonné dans un coin de la chambre, les jours qui suivent.



Ça se poursuit avec le réveillon de la nuit Noël et le déjeuner du lendemain, où chacun achète plus que des raisons des mets que la plupart des convives ne pourront pas ingurgiter, leur estomac criant au secours avant la fin du repas. Comme les cadeaux, les emballages de ces plats, pour certains achetés conditionnés, les coquilles des huitres et autres produits de la mer, ainsi que la carcasse de la volaille, mais aussi les produits non consommés, finiront dans la benne à ordure.



Même si les prix ce produits alimentaires ont considérablement augmenté, à l’exemple du foie gras et de la volaille, devenus plus rare à cause de la grippe aviaire qui s’est abattue sur certains élevages, cela n’a pas freiné l’ardeur de certains consommateurs bien décidés à se faire plaisir en cette période de fête. Et pourtant, Noël et le réveillon de la Saint Sylvestre, une semaine après peuvent être organisés différemment.



Repenser notre consommation des fêtes de fin d’année, pour minimiser notre impact environnemental, ne veut pas forcément dire faire moins bien. Faire moins mais mieux, ces fêtes de fin d’année peuvent tout à fait être repensées en donnant du sens aux choses. Les astuces ne manquent pas sur les sites et

La revente des cadeaux est désormais ancrée dans les habitudes des Français

Dès ce dimanche matin, jour de Noël, la revente des cadeaux en double ou peu utiles, battait déjà son plein sur les plateformes de vente en ligne. Rakuten France, site spécialisé dans l’achat et la vente de produitsneufs, d’occasion et reconditionnés, constatait même une nette augmentation des ventes avec, dès 15 heures, plus de 650 000 nouvelles annonces déposées depuis le début de la matinée, soit une hausse de 8% par rapport à l’an dernier. Une hausse que le site attribue à la baisse du pouvoir d’achat par rapport à l’inflation constatée depuis plusieurs années.



« Autrefois la revente des cadeaux de Noël était taboue, maintenant assez ancrée dans les habitudes de Français qui pensent à la planète en essayant d’avoir un mode de consommation plus raisonné et leur pouvoir d’achat », indique Flora LOUVET, responsable communication de Rakuten France à L’AFP. « On est vraiment sur un aspect très pouvoir d’achat. C’est un vrai coup de pouce budgétaire pour le revendeur comme pour l’acheteur ». Selon Rakuten, la décote à la revente atteint 15% pour un produit neuf non déballée à 70% pour un produit plus commun et moins récent.



Même constat pour le site eBay, autre plateforme spécialisée dans la revente de produits d’occasion avec environ 100 000 nouvelles annonces postées à midi ou encore Le Bon Coin qui constate un sursaut de plus de 6%, Vinted pour les vêtements et la Fnac pour la revente de produits High Tech, plateformes en ligne les plus prisées par les Français.



Certains magasins spécialisés, ouvrent ce lundi pour assurer une reprise avec attribution d’un bon d’achat pour un cadeau de remplacement. D’autres, comme les magasins Troc Easy Cash ou encore Cash Express GameCash ou Jeux Vidéo and Co, rachètent les cadeaux. Ceux qui veulent faire une bonne action, peuvent se tourner vers une association solidaire, à l’exemple d’Emmaüs qui reprend les cadeaux inutiles.



Selon un sondage réalisé fin novembre par Ipsos pour la plateforme Rakuten France, près d’un Français sur deux affirmait envisager de revendre son cadeau de Noël, soit 8 points de plus que l’année précédente. Le contexte inflationniste dans lequel nous sommes plongés incite les Français à revendre pour nécessité budgétaire, avec une hausse de 6 points par rapport à Noël 2021.