Fini les mots de passe à mémoriser, optez pour un gestionnaire de mots de passe

07/12/2022 Arnaud DE BACKER

Que ce soit sur ordinateur, tablette, téléphone intelligent ou autre appareil connecté, il convient aujourd’hui de redoubler de vigilance. D’autant que les cybercriminels sont de plus en plus redoutables. Cette vigilance passe par l’utilisation de mots de passe suffisamment complexes pour ne pas être détectés et ouvrir la porte au premier pirate venu. Pour mémoriser ces mots de passe optez pour un coffre-fort digital comme l’explique Arnaud De Backer, Channel Sales Manager EMEA chez Keeper Security.

Sur les réseaux sociaux, les applications bancaires, les appareils connectés ou encore les messageries en tout genre, un mot de passe est systématiquement requis. Le nom d'utilisateur est souvent une adresse mail ou un pseudonyme qui sont toujours les mêmes, cependant il ne peut pas en être de même pour les mots de passe.



Le mot de passe est ce qui vous donne accès à vos divers comptes en ligne. Par reflexe, chacun y met une date d’anniversaire, un mot clef lié à un souvenir ou encore le prénom d’un être cher pour être sûr de pouvoir les mémoriser. Dans le pire des cas, vous choisissez le même mot de passe pour tous vos comptes et là c’est le jackpot pour les cybercriminels. Heureusement pour vous, il existe des gestionnaires de mots de passe pour vous simplifier la vie et regrouper tous vos mots de passes dans une chambre forte.

Qu’est-ce qu’un gestionnaire de mots de passe ?

Pour limiter les risques d’hacking dus aux mots de passe peu sécurisés, les gestionnaires de mots de passe sont une excellente solution. Il s’agit de coffres-forts numériques disponibles sur une application qui stocke et protège tous vos mots de passe et vos données personnelles. Accessible depuis n’importe quel lieu, en voyage, à la maison ou encore au travail, vous pourrez avoir accès à vos données que ce soit sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.



Fini les papiers annotés qui trainent dans votre sac, les dangereuses notes dans votre smartphone ou les nombreuses tentatives de connexion pour retrouver des mots de passe oubliés : tous vos mots de passe sont disponibles et stockés en toute sécurité !

Plus besoin de saisir votre mot de passe manuellement

Non seulement les gestionnaires de mots de passe conservent vos données en toute sécurité mais certains remplissent automatiquement vos identifiants et vos mots de passe sur vos sites préférés pour vous faire gagner un temps précieux.



Dites « stop » aux mots de passe prévisibles, redondants et peu sécurisés et laissez les gestionnaires de mots de passe vous proposer des mots de passe générés automatiquement pour une haute sécurité et quasi-impossible à hacker. Et ensuite chaque nouvelle information, nouveau mot de passe ou changement de mot de passe, est alors stockée au fur et à mesure des créations de comptes.

Une prise en charge accessible à tous