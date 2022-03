Flambée de l’électricité : c’est le moment de passer à l’éclairage LED

25/03/2022 Yannick SOURISSEAU

Après une légère accalmie en 2020 du fait de la baisse économique consécutive à la crise sanitaire, les tarifs de l’électricité sont repartis à la hausse depuis septembre dernier. Pour lutter contre cette flambée des prix et réduire la note, les collectivités et les entreprises font la chasse aux appareils énergivores. Changer son éclairage par des lampes à LED peut se révéler très économique, surtout quand les foyers lumineux sont nombreux.





Alors forcément les consommateurs, qu’ils soient particuliers, entreprises et même collectivités territoriales, cherchent à faire réduire leur consommation. Dans le secteur résidentiel, c’est le chauffage (27,6%) qui est le plus gourmand en énergie, suivi du froid et du lavage (18,5%), et du multimédia et de l’informatique (13,5%). L’éclairage ne représente que 5,6 %. Dans le tertiaire et l’industrie c’est à peu près équivalent (4%), sauf dans les immenses entrepôts logistiques, les usines, les centres commerciaux et les villes. Pour ces dernières, l’éclairage urbain représente un peu plus du tiers de la consommation d’électricité.



Les collectivités n’ont d’ailleurs pas attendu la flambée des prix pour réagir. Depuis plusieurs années elles font changer les lampes à sodium, très énergivores, par des luminaires à LED, solaires pour certains, voire connectés à des capteurs de présence ou un système de supervision afin de réduire l’intensité lumineuse, selon les usages.



Le poste étant moins importants dans certaines entreprises et chez les particuliers, le changement s’opère plus lentement. Et pourtant « l’éclairage représente la solution la plus directe à mettre en place pour économiser immédiatement l’énergie », explique Didier PETIT-BRISSON, CEO d’



Selon Didier PETIT-BRISSON, « le remplacement de luminaire énergivore d’un entrepôt ou d’une usine par de nouvelles solutions d’éclairage LED connectées, permet d’économiser entre 75 et 95 % sur les dépenses énergétiques correspondant au poste éclairage, avec en plus, une meilleure efficacité lumineuse et un confort visuel accru ». Idem pour les particuliers qui peuvent toujours remplacer leurs ampoules à incandescence, halogènes ou fluo compactes, par des ampoules LED lesquelles permettent de produire de la lumière avec une très faible tension (quelques volts) à un très bon rendement lumière/énergie et une durée 30 fois supérieure aux autres ampoules.

La location, une solution astucieuse pour amortir le remplacement

Les luminaires proposés EAS Solutions, réservés aux professionnels, sont entièrement paramétrables et modifiables une fois installé. « Doté d’intelligence embarquée avec des capteurs de mouvements et de luminosité, ils éclairent à bon escient, uniquement où cela est nécessaire », précise Didier PETIT-BRISSON. « Si un luminaire fonctionne 90% du temps à 10% de sa puissance, on arrive à une consommation extrêmement basse, de l’ordre de 5W à 15W par luminaire ». D’où une source d’économie importante pour les industriels, les PME et PMI, grands et petite magasins, zone de logistique …



Autre avantage et non des moindre, la durée de vie d’un luminaire est de plus de 200.000 heures. Ce qui permet à EAS Solutions d’offrir des garanties commerciales allant de 5 à 10 ans. En 13 ans, l’entreprise a déjà permis à plus de 1000 clients d’économiser 395 millions de kWh et éviter le rejet dans l’atmosphère de 141 410 tonnes de C02. Un score non négligeable, même si le poste éclairage n’est pas le plus important pour la plupart des entreprises. Hormis pour les entrepôts de stockage, éclairés en permanence.



Pour aller plus loin et permettre aux entreprises d’anticiper leur « relamping », souvent très couteux, EAS Solutions propose une solution locative avec option d’achat sur 60 mois. A titre d’exemple, pour un entrepôt logistique de 40 000 m2, équipé de 542 luminaires Sodium 460 W, le coût de remplacement par autant de luminaires intelligents à LED de 147 W, s’élèvera à 287 000 euros HT. Cette installation entrainera, au coût actuel de l’électricité une économie 270.345 € par an, ce qui permettra de l’amortir en 13 ans.



Avec l’offre locative sur 60 mois appelée « Solution Lumière Nouvelle Génération », les mensualités vont s’élever à 5.370,73 € HT pour l’entreprise, ce qui entrainera une économie nette de 17.158, 27€ HT par mois sur la consommation. En fin de contrat, avec une mensualité supplémentaire, l’entreprise deviendra propriétaire de l’éclairage (encore garanti 5 ans). Sur 10 ans, l’économie globale réalisée (économies d’énergie et de maintenance) sera de 2.440.880 € HT. Un amortissement beaucoup plus rapide, d’autant que ce système d’éclairage est garanti 10 ans.