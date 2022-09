« Fonds vert » : une dotation aux contours encore flous

31/08/2022 Yannick SOURISSEAU

Une dotation pour permettre aux collectivités territoriales de développer des projets de transition écologique, l’annonce de la Première ministre a surpris les élus locaux, déjà bien au fait des problématiques de terrain du réchauffement climatique. Seule difficulté : les contours de ce « fonds vert » n’ont pas été défini. Cette annonce pose donc plus de questions qu'elle apporte de réponses.

C’est le 27 août dernier, alors que la France pliait sous les épisodes caniculaires à répétition et qu’un manque d’eau se faisait ressentir, que la Première ministre, Elisabeth BORNE, a annoncé dans un entretien au Parisien , la création d’un « fonds vert », doté d’un 1,5 milliards d’euros à l’intention des collectivités locales.L’annonce a fait l’effet d’une bombe et ému les édiles de tous bords, qui confrontés à la dure réalité des effets du réchauffement climatique, peinent à trouver des solutions rapides pour freiner l’emballement climatique et ses effets.», signale l’association de collectivités France Urbaine dans un communiqué. «».Dans son entretien au Parisien, Elisabeth Borne est resté très évasive sur les détails de ce mystérieux fonds. Selon la Première ministre, ces aides devraient permettre aux collectivités d’agir à la fois sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur l’adaptation au changement climatique. «», a-t-elle déclaré dans l’entretien.Le moins que l’on puisse dire c’est que cette annonce, très intéressante pour les collectivités qui cherchent des moyens pour financer leurs projets en la matière, l’annonce reste très floue.», s’interroge France Urbaine.». L’association de collectivités, qui ne connait pas encore le détail de cette dotation, «

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), repeinte en vert ?

Si France Urbaine affirme rester attentive à ce que ce Plan puisse être utilisable et efficace, elle propose à l’État de faire usage de méthode, en fixant notamment des priorités. « L’État, tout comme les collectivités depuis de nombreuses années, mobilise de l’argent public. Que ce soit en matière de rénovation énergétique des bâtiments ou de mobilités, les enjeux sont différents selon les villes et les enveloppes allouées doivent s’adapter à la réalité de chaque territoire ».Pour l’association et les élus adhérents, «». Cette dernière indique qu’elle sera attentive à ce que la Transition écologique souhaitée par le Gouvernement soit également juste et s’inscrive dans une logique de sobriété.Mais pour certains, cette enveloppe financière, n’est peut-être que la future appellation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), repeinte en vert pour 2023, comme le rapporte la Gazette des Communes . Sachant que la DSIL représente actuellement 2 milliards d’euros, est ce que le « fonds vert » recoupera une partie de la DSIL ? Ou alors est-ce une nouvelle enveloppe qui viendra s’ajouter à celle de la DSIL ? Pour la Gazette, le pire serait un simple redéploiement de moyens qui entameraient d’autres dotations encore non fléchées. A ce jour, les services de la Première ministre n’ont pas répondu aux questions sur ces points.Du côté d’ Amorce , l'association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des réseaux de chaleur, de l'énergie, et des déchets, on espère que ce « fonds vert » ne sera pas mis entre les mains des préfets (ce qui est le cas de la DSIL. Selon l’association «», ajoute la Gazette.De son côté, l’Association des maires de France (AMF) a indiqué que « sur le principe », elle accueillait «», mais elle constate «». Dans un communiqué, l’AMIF indique au gouvernement que la priorité reste d’accompagner les collectivités face à la hausse du prix de l’énergie.