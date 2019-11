Fox in The City : rencontre avec ceux qui vont faire le territoire intelligent d’Angers

26/11/2019

Organisée, par Angers French Tech et l’association Pavic, dans le cadre de la Connected Week qui se déroulait la semaine dernière à Angers, la journée Fox in The City a permis de toucher du doigt les innovations technologiques qui permettront d’améliorer le quotidien des angevins. Cette journée était aussi l’occasion de présenter le consortium, piloté par Engie Solutions, qui accompagnera l’agglomération dans sa démarche de territoire intelligent.





Depuis qu’il a lancé l’idée de faire de la métropole angevine le premier « territoire intelligent » de France, le Maire-Président d'Angers Agglo, Christophe Bechu est sur tous les fronts. Et quand il n’est pas retenu par le Président de la République, comme c’était le cas ce vendredi, il s'emploie à faire passer le message avec les bons éléments de langage par ses adjoints, surtout à la veille d'une échéance électorale. Il sait qu'il en faudra de de la persuasion pour faire comprendre aux usagers le bien-fondé de cette démarche qui ne sera pas seulement « technologique mais aussi et surtout humaine » comme l’ont exprimé les représentants du consortium retenu pour piloter ce grand projet. A chacun de s’impliquer à son niveau, pour porter l’affaire et faire en sorte qu’il n’en soit pas autrement, faute de voir ce projet couteux (178 millions d’euros H.T. sur 12 ans), voué à l’échec.



Lors de cette dernière Connected Week, le territoire intelligent était sur toutes les lèvres et chacun se sentait motivé pour ce projet qui fera d’Angers une vitrine de la Smart City et des objets connectés. A l'exemple de Michel Perrinet, le président de la coopérative Angers French Tech, qui présentait Fox in The City, une communauté d’usages orientée vers le territoire intelligent (Le but de Fox in The City, c’est de faire des retours d’expérience, des cas d’usage et comprendre ce que le territoire intelligent peu apporter aux collectivités, entreprises et citoyens », déclarait le président en présentant le démonstrateur « smart city » grandeur nature, installé dans l’une des salles du théâtre le Quai. Organisé sur le principe d’une rue avec ses bâtiments emblématiques, dans laquelle les visiteurs pouvaient déambuler, ce démonstrateur auquel étaient associées des conférences et des zones de rencontre, permettait aux visiteurs de prendre connaissance des outils technologiques, capteurs divers, engins de mobilité, espace de supervision… qui permettront d’améliorer le fonctionnement du territoire urbain, de la plus petite commune à la plus importante. Avec un objectif : « mieux gérer les politiques publiques en mutualisant les ressources et en apportant des services aux citoyens », rappelait Jean-Marc VERCHERE, Adjoint à la Politique de Proximité, à la gestion de la Voirie, au Stationnement et aux Bâtiments En grand pas vers le futur … et surtout des économies pour la collectivité, des solutions pour améliorer le quotidien des citoyens et protéger l’environnement, c’est en ces quelques mots que l’on pourrait résumer la journée Fox in the City, organisée vendredi dernier au théâtre le Quai à Angers, dans le cadre de la Connected Week 2019.Depuis qu’il a lancé l’idée de faire de la métropole angevine le premier « territoire intelligent » de France, le Maire-Président d'Angers Agglo, Christophe Bechu est sur tous les fronts. Et quand il n’est pas retenu par le Président de la République, comme c’était le cas ce vendredi, il s'emploie à faire passer le message avec les bons éléments de langage par ses adjoints, surtout à la veille d'une échéance électorale. Il sait qu'il en faudra de de la persuasion pour faire comprendre aux usagers le bien-fondé de cette démarche qui ne sera pas seulement «» comme l’ont exprimé les représentants du consortium retenu pour piloter ce grand projet. A chacun de s’impliquer à son niveau, pour porter l’affaire et faire en sorte qu’il n’en soit pas autrement, faute de voir ce projet couteux (178 millions d’euros H.T. sur 12 ans), voué à l’échec.Lors de cette dernière Connected Week, le territoire intelligent était sur toutes les lèvres et chacun se sentait motivé pour ce projet qui fera d’Angers une vitrine de la Smart City et des objets connectés. A l'exemple de Michel Perrinet, le président de la coopérative Angers French Tech, qui présentait Fox in The City, une communauté d’usages orientée vers le territoire intelligent ( voir vidéo ), un des maillons du projet de la collectivité. «», déclarait le président en présentant le démonstrateur « smart city » grandeur nature, installé dans l’une des salles du théâtre le Quai. Organisé sur le principe d’une rue avec ses bâtiments emblématiques, dans laquelle les visiteurs pouvaient déambuler, ce démonstrateur auquel étaient associées des conférences et des zones de rencontre, permettait aux visiteurs de prendre connaissance des outils technologiques, capteurs divers, engins de mobilité, espace de supervision… qui permettront d’améliorer le fonctionnement du territoire urbain, de la plus petite commune à la plus importante. Avec un objectif : «», rappelait Jean-Marc VERCHERE, Adjoint à la Politique de Proximité, à la gestion de la Voirie, au Stationnement et aux Bâtiments

Une équipe complémentaire pour accompagner le territoire Angevin