France Rénov’ : La rénovation énergétique au cœur des enjeux énergétique et climatique

19/09/2022 Yannick SOURISSEAU

L’hiver risque d’être rude pour les Français. Les risques d’approvisionnement en énergie, leur coût, et le confort thermique de certains logements, pourraient rendre la situation très difficile au cœur de la saison hivernale. Pour inciter les ménages à rénover le plus rapidement leur logement, l’ANAH va lancer une campagne de communication pour promouvoir « France Rénov », le service public de la rénovation de l’habitat.





Mais ce qui pose un problème pour certaines habitations ce n’est pas tant la température, que de la maintenir en évitant, tant faire se peut que la chaleur ne s’échappe vers l’extérieur du fait d’une isolation défaillante des logements les plus anciens. Pour ces « passoires thermiques », une rénovation s’impose, dans les meilleurs délais. Et il n’est pas trop tard, même s'il est parfois difficile de trouver un artisan disponible.



Pour permettre aux ménages d’améliorer le confort de leur logement et de réduire leur consommation d’énergie, le Gouvernement a fait de la rénovation énergétique une priorité. Depuis son lancement en 2020, plus d’un million de foyers ont pu bénéficier de « MaPrimeRénov’ » pour réaliser des travaux dans leur logement que ce soit des travaux d’isolation ou d’amélioration ou de remplacement des systèmes de chauffage.



Pour accélérer la transition énergétique des logements et accompagner davantage de ménages vers des rénovations performantes, l’État a lancé « France Rénov’ », en janvier 2022.



Piloté par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), « France Rénov » est désormais le point d’entrée unique de tous les parcours de travaux de rénovation des habitations vétustes, des plus simples aux plus complexes.



Un guichet unique qui permet d’envisager sérieusement un projet sur mesure

Selon l’ANAH, les informations et conseils délivrés par France Rénov’ sont neutres, gratuits et personnalisés. Ils permettent, en fonction de l’état de l’habitation de savoir quels travaux réaliser chez soi, comment choisir les artisans labellisés RGE (Reconnu garant de l'environnement) susceptibles de réaliser les travaux, quelles aides peuvent rendre possibles ces travaux et surtout de mieux appréhender le chantier.



« Cet accompagnement, du début du projet à la livraison du chantier, est essentiel pour rassurer les ménages et faciliter leur passage à l’acte », avance l’ANAH dans un communiqué. L’agence certifiant que cette aide s’adresse à tous les ménages, y compris ceux dont les revenus sont plus confortables.



Ce guichet unique, incontournable pour la plupart des ménages, permet d’envisager plus sereinement un projet sur-mesure, énergétiquement performant. Et surtout de réduire le reste à charge en mobilisant les différentes aides financières existantes. Ces aides étant bien sûr conditionnés aux revenus des ménages, étant entendu que ce sont les plus démunis sur le plan financier qui peinent à améliorer leur logement.



Si l’idée est plutôt séduisante, il faut au préalable convaincre les ménages de passer à l’acte. Cette incitation gouvernementale passera par une campagne d’information dans tous les médias (TV, radio, presse papier et digital).



Pour l’ANAH, l’objectif est de « créer un reflex France Rénov’ » parmi les ménages qui envisagent d’améliorer le confort thermique de leur habitat, convaincre les ménages d’aller au-delà de ce qu’ils avaient imaginés en fonction de leurs capacités financières et enfin illustrer par l’exemple tous les avantages à long terme que les particuliers pourraient tirer d’être accompagnés dans leur démarche.



A noter qu’en 2020, plus d’un million de ménages ont perçu une aide à la rénovation énergétique. Le Gouvernement qui place la transition énergétique au cœur du débat veut aller encore plus loin.