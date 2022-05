Godaille.com : la poissonnerie 2.0, en direct de la mer, sur votre mobile

21/05/2022 Yannick SOURISSEAU

La vente en ligne n’a désormais plus de limite. Après le high-tech, les vêtements et les produits alimentaires…, la poissonnerie nouvelle génération débarque sur votre table, en direct de la mer, grâce à l’application mobile « Godaille.com ». Une solution de vente en circuit court, du pêcheur au consommateur, de poissons de saison et produits de la mer fraichement péchés qui offre de nouvelles opportunités à un secteur en grande difficulté.

Depuis la pandémie de Covid-19, les Français ont changé leurs habitudes de consommation. Si les commerces de quartier on la cote, affirment le magazine des tendances « Et demain notre ADN » les consommateurs sont de plus en plus nombreux à adopter la vente en ligne et le « click & collect », surtout quand ces petites échoppes le proposent. Mais le fait le plus marquant c’est l’engagement des Français pour les produits éthiques, l’environnement et les ingrédients entrant dans la composition des produits qu’ils consomment. 63% ont adopté une alimentation plus saine, 45% surveillent les ingrédients et 39% surveillent l’impact environnemental. Et pour plus de la moitié (59%), l’alimentation ce n’est pas seulement un acte de survie, c’est aussi un acte de survie. Au point de boycotter les marques alimentaires et leurs produits.», c’est désormais le leitmotiv d’un nombre croissant de français, lesquels réduisent leurs déplacements eu égard du prix des carburants, mais aussi de l’impact carbone. Raisons suffisantes pour se tourner vers la vente en ligne.Désireux de concilier alimentation saine et locale avec nouvelles technologies, les pêcheurs de « godaille.com » innovent en lançant la première application mobile française de vente en ligne de poisson en direct du bateau. Les clients peuvent ainsi bénéficier en toute simplicité d’un circuit ultra court «» pour du poisson de qualité péché dans la Manche, livré sous 24-48h dans toute la France métropolitaine avec une entreprise spécialisée dans la livraison de produits ultra frais.Sophie et David Leroy, dirigeants de la « SAS Armement Cherbourgeois » depuis 1999, une structure maritime qui compte 40 marins pêcheurs passionnés, quatre bateaux, et 10 personnes à terre chargées de la vente et de l’organisation, sont aussi les initiateurs de cette application qui met à l’honneur la pêche française, normande et locale, tout en réduisant les intermédiaires, souvent couteux.Cette entreprise, respectueuse de l’environnement, dont la sécurité des marins en mer est la première préoccupation, compte bien révolutionner cette filière, par ailleurs en difficulté, en privilégiant, outre son développement technologique, une pêche raisonnable et raisonnée. Récemment, l'entreprise a pris l'initiative de collecter tous les déchets récupérés par les marins en mer et de les déposer dans des centres de recyclage au port.