Grenoble, une ville de montagne qui soutient les startups du sport et des loisirs

22/07/2022 Yannick SOURISSEAU

Avec quatre massifs alpins à portée de main, la métropole grenobloise constitue un incroyable terrain de jeux pour les adeptes des sports de montagne, et notamment les passionnés de course hors route. Start-up et entreprises locales, événements, diplôme universitaire trail, parcours balisés, concourent à cette effervescence dans le respect des autres activités de la montagne. Et si ce mode de vie devenait aussi un argument pour recruter et retenir les nouveaux talents ?

L’engouement pour le trail en témoigne ici plus qu’ailleurs, au point que cette pratique sportive hors route, tendance de l’été, est devenu un mode de vie qui dynamise l’écosystème de la métropole grenobloise.



Toujours plus nombreux depuis la crise sanitaire, ils courent entre salariés d’une même entreprise, entre étudiants ou entre amis, en s’élançant au petit matin ou la soir à la lampe frontale. Participants à des événements, toujours plus nombreux, ils se retrouvent en club ou via des groupes constitués sur les réseaux sociaux pour accrocher les pentes escarpées de massif voisins de la ville : Chartreuse, Belledonne, Vercors ou encore Taillefer. Des lieux que les sportifs locaux connaissent, mais aussi ceux qui viennent d’ailleurs, convaincus qu’ils trouveront sur ce territoire à forte dénivelée, un terrain de jeu à leur niveau de performance.



Et si ce mode de vie devenait aussi un argument pour recruter et retenir les talents ? Si la ville de Grenoble soutient cette pratique sportive en aidant les événements et les courses, elle considère cette activité comme des leviers de d’attractivité touristique mais aussi économique. Elle accompagne donc les startups et entreprises qui s’investissent dans ce sport et dans les activités extérieures.

Des exemples d'entreprises innovantes solidement implantées sur les pentes alpines