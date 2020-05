HERE Technologies solidaire des petites entreprises en difficulté.

15/05/2020 Yannick SOURISSEAU

Spécialiste de la cartographie et de la géolocalisation, le néerlandais HERE Technologies propose de soutenir les petites et moyennes entreprises pendant la pandémie de Covid-19 en leur faisant bénéficier gratuitement d’une application professionnelle de planification de livraison et d'optimisation de tournées. Baptisée HERE WeGo Deliver cette application a pour vocation d’aider les entreprises de tous secteurs à mettre en place leur propre service de livraison, de manière simple et efficace.

« Cette application est un vrai plus, notamment quand on est en tournée »

Impacté par la crise économique consécutive à la pandémie du dernier coronavirus comme les autres, la société HERE Technologies, dont le siège est basé à Eindhoven (Pays Pas) se montre solidaire des petites et moyennes entreprises en difficulté qui doivent maintenir leur activité en tenant compte de contraintes sanitaires imposées par les pays touchés par le virus.», explique Fred Hessabi, Vice-Président Sénior et Directeur Général de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de la Russie (EMEAR) chez HERE. «».Pour venir en aide à ces entreprises qui doivent faire face à une crise économique sans précédent, et les aider à sauver ou au moins maintenir en vie leur outil de travail, le spécialiste de la cartographie et de la géolocalisation met à disposition, une application d’optimisation de tournées qui permet de planifier et d'exécuter un service de livraison sans coûts de développement ou de déploiement logiciels.Les développeurs de HERE Technologies qui bénéficient d’un savoir-faire et d’une expertise éprouvés auprès de l’industrie mondiale du transport, ont imaginé cette application pour soutenir une économie ralentie par la crise sanitaire et redonner l’occasion à de nombreux acteurs du commerce et de l’entreprise de s’adapter à un nouveau contexte de consommation.L’utilisation de cette application, simple et efficace, s’adresse aux restaurants, brasseries, pâtisseries, actuellement fermés et qui livrent des plats préparés à leurs clients pour sauver leur entreprise. Un travail auquel ils n’étaient pas forcément préparés et qui doit s’organiser dans un contexte particulier.Pour l’utiliser il suffit de cliquer sur ce lien et de télécharger toutes les destinataires de leurs commandes avec les créneaux horaires souhaités et le nombre de chauffeurs sur le tableau de planification en ligne, et HERE WeGo Deliver optimise chaque tournée et séquence de livraison. Les chauffeurs reçoivent ensuite leur itinéraire par email. Les étapes de la tournée sont accessibles directement depuis l’application mobile HERE WeGo, laquelle intègre une navigation vocale. L’application est disponible en téléchargement gratuit sur les appareils mobiles Android et iOS.», déclare Christoph Herzig, responsable des opérations de flotte chez HERE Technologies. «».Le Phare du Kanaal, l’espace de coworking gourmand situé au cœur de Bruxelles fait partie des nombreuses PME qui ont déjà utilisé cet outil innovant de planification des tournées. «», constate Hanna Bonnier, co-fondatrice du Phare du Kanaal. «»,De même, Guadalupe Eichner de la pâtisserie CANAL à Berlin témoigne : «». Pour ce dernier qui livre des pâtisseries et des glaces, il est impératif de pouvoir livrer dans des délais très courts. «». L’application développée par HERE Technologies permets aux pâtissiers de planifier leur tourner en trois clics et avertissant les clients de leur exacte de passage. «». Grace à ce service la pâtisserie berlinoise devrait pouvoir rouvrir sa boutique en juin.HERE WeGo Deliver est disponible gratuitement pour toute petite ou moyenne entreprise jusqu'en 2021, sans inscription et sans frais d'abonnement. Pour plus d'informations, cliquez ici