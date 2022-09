Hacking de l’Hôtel de Ville de Paris : le 8e rendez-vous réussi des acteurs de l’innovation

28/09/2022 Yannick SOURISSEAU

Avec 2000 participants et 4000 rendez-vous pour construire les innovations de demain, le « Hacking de l’Hôtel de Ville de Paris », devient un incontournable pour les startups et les professionnels de la Tech. Cette 8e édition, organisée le 21 septembre dernier dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris, a démontré, si besoin était, qu’en rassemblant les acteurs de l’innovation, il y avait matière à échanger pour promouvoir les projets qui amélioreront le quotidien des citoyens.

Construire ensemble les innovations de demain ! », c’est le leitmotiv de l’événement organisé pour la 8efois dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris, au cœur de la capitale. Cette nouvelle édition a connu, comme les précédentes, un franc succès en rassemblant plus de 2000 professionnels de l’innovation : startups, grands groupes, institutions, experts sectoriels, investisseurs, organismes d’accompagnement…



Plus de 1000 startups, venues de tous les horizons ont pu prendre la parole, pendant cette folle journée, pour aider les visiteurs à mieux comprendre les modes de vies actuels et développer ensemble des idées en faveur d’un quotidien plus durable. Plus de 4000 rendez-vous ont pu être pris entre les professionnels et les porteurs de projets, présentés par les startups inscrites. Cette journée très motivante pour les jeunes pousses, fut l’occasion de porter à connaissance les résultats d’une étude portant sur la collaboration des grands groupes et des startups. De plus en plus d’entreprises faisant appel à des startups pour développer des projets innovants, au sein même de ces grands groupes.



« L’abondance a cédé le pas au relationnel mais au profit d’une recherche mutuelle de retour sur investissement et ce ne sont pas les startups qui vont s’en plaindre », déclare dans cette étude, Loïc DOSSEUR, Directeur de Nous demeurons convaincus que c’est au sein d’écosystèmes vertueux, favorisant l’innovation utile et responsable, que la croissance durable trouvera son chemin ».



L’étude dévoilée au cours de la journée, réalisée auprès d’une trentaine de grands groupes sur les déploiements d’innovations, menées avec des startups, a été menée par le Club Open Innovation de Paris&Co. Cette étude qui revient sur 5 années de collaboration entre les grandes entreprises et les startups, et notamment sur les raisons de ces collaborations et leur avenir, avait pour objectif de rendre compte des bonnes pratiques et des retours d’expériences de l’écosystème.



Accéder à l’étude complète :

», c’est le leitmotiv de l’événement organisé pour la 8fois dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris, au cœur de la capitale. Cette nouvelle édition a connu, comme les précédentes, un franc succès en rassemblant plus de 2000 professionnels de l’innovation : startups, grands groupes, institutions, experts sectoriels, investisseurs, organismes d’accompagnement…Plus de 1000 startups, venues de tous les horizons ont pu prendre la parole, pendant cette folle journée, pour aider les visiteurs à mieux comprendre les modes de vies actuels et développer ensemble des idées en faveur d’un quotidien plus durable. Plus de 4000 rendez-vous ont pu être pris entre les professionnels et les porteurs de projets, présentés par les startups inscrites. Cette journée très motivante pour les jeunes pousses, fut l’occasion de porter à connaissance les résultats d’une étude portant sur la collaboration des grands groupes et des startups. De plus en plus d’entreprises faisant appel à des startups pour développer des projets innovants, au sein même de ces grands groupes.», déclare dans cette étude, Loïc DOSSEUR, Directeur de Paris&Co , maitre de cérémonie du Hacking de Paris. «».L’étude dévoilée au cours de la journée, réalisée auprès d’une trentaine de grands groupes sur les déploiements d’innovations, menées avec des startups, a été menée par le Club Open Innovation de Paris&Co. Cette étude qui revient sur 5 années de collaboration entre les grandes entreprises et les startups, et notamment sur les raisons de ces collaborations et leur avenir, avait pour objectif de rendre compte des bonnes pratiques et des retours d’expériences de l’écosystème.Accéder à l’étude complète : https://fr.calameo.com/read/006535529c4bda97c4176

Une édition organisée autour de 4 grandes thématiques

Dans les salons de l’hôtel de Ville, se sont tenues 12 sessions (tables rondes et sessions business), menées tambour battant, afin de permettre aux participants de découvrir les grandes tendances et opportunités de plusieurs marchés prometteurs. Mais aussi pour mieux comprendre les enjeux prioritaires d’acteurs publics et privés.



Les grandes thématiques abordées, articulées autour de celles de Paris&Co, étaient les suivantes : de la nécessité d’améliorer le bien-être des citoyens ; industries créatives : comprendre et anticiper les changements ; ville durable et innovation à impact ; les mutations du monde du travail…



Les organisateurs avaient également à cœur de mettre en lumière les innovateurs de tous les secteurs, le Hacking ayant mis en avant sur la zone de démonstration, près de 50 innovations illustrant les grands sujets soulevés lors des sessions de conférences.

« Avec le Hacking de l’Hôtel de Ville, Paris&Co entend accélérer les collaborations qui transforment le monde, mobiliser les énergies positives créatrices des solutions dont notre société a besoin pour un développement soutenable » commentait Loïc DOSSEUR au cours de la journée.



Bon à savoir

Paris&Co, agence d’innovation territoriale de Paris et de la métropole engagée dans la transformation durable de la cité, accompagne le développement et la pérennisation de solutions pour relever les défis des transitions écologique, économique et sociale. Paris&Co agit à plusieurs niveaux : l’incubation de startups et l’accompagnement de projets d’innovation sociale ; l’expérimentation de nouvelles solutions sur son territoire ; l’organisation d’événements nationaux ou internationaux, rassemblant des opérateurs privés et publics, de toutes tailles et de tous secteurs.