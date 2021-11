Hausses des carburants : le covoiturage a le vent en poupe

10/11/2021 Yannick SOURISSEAU

Conséquence de la hausse des carburants, les Français se tournent de plus en plus de solutions permettant de réduire la facture. Le covoiturage qui consiste à partager un même véhicule, connait une pratique en hausse, comme le soulignent la plupart des acteurs de l’automobile partagée.

Depuis quelques, le prix des carburants nécessaires au fonctionnement des véhicules automobiles, ne cesse d’afficher des tarifs en hausse, sans que l’on ne sache quand ça va s’arrêter. « En un mois le prix du gazole a augmenté de 9,7 centimes », rapportait dernièrement notre confère Auto Plus, rappelant que le Gouvernement ne souhaitait pas s’engager vers une baisse des taxes, comme cela était demandé par les consommateurs, mais plutôt vers une « indemnité inflation »



Tous les Français gagnant moins de 2 000 euros/net par mois recevront automatiquement un chèque de 100 euros en décembre 2021 ou en janvier 2022. « Chômeurs, retraités, salariés et indépendants sont concernés par cette indemnité sans qu’ils aient une quelconque démarche à effectuer », rappelle le magazine automobile.



Ce petit coup de pouce n’aidera pas vraiment les automobilistes, tout au moins sur la durée. Alors certains se tournent déjà vers d’autres moyens de transports : train, bus, tram, vélo… quand cela reste possible, changent leur voiture, pour un modèle électrique ou se tournent vers le covoiturage. Un moyen de transport collectif, qui permet de lutter contre « l’auto-solisme », très couteux pour les automobilistes et l'environnement, qui constitue une véritable alternative, souvent complémentaire d’autres moyens de transports.



« Depuis début septembre on a doublé notre activité » se félicite Adrien Tahon, directeur de BlablaCar Daily, l’un des ténors du marché. D’autant plus intéressant pour ce secteur que l’année 2020 avait fait chuter l’activité de 30%, à cause du confinement. Le redémarrage est tellement rapide que le nombre de conducteurs acceptant de partager leur véhicule, n’absorbe pas la demande. Et pourtant, le covoiturage permet de faire des économies à ceux qui mettent leurs sièges à disposition comme à ceux qui les utilisent. Sur un trajet de 300 km un automobiliste qui embarque trois passagers gagne environs 50 euros.