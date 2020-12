I.MOWER, un robot tondeuse intelligent qui devrait séduire les professionnels des espaces verts

07/12/2020 Yannick SOURISSEAU

Développé par INFINY IA, une start-up francilienne spécialisée dans l’intelligence artificielle, plus particulièrement dans les domaines de l'analyse visuelle, la mobilité autonome et la robotique, le robot tondeuse « I.MOWER T20000 », se présente comme un outil de travail futuriste qui devrait retenir l’attention des professionnels des espaces verts. Cette tondeuse robotisée se distingue par son niveau de sécurité et sa richesse fonctionnelle, puisqu’il permet de recueillir entre autres des informations sur les espaces sur lesquels il circule.

Véritable concentré de technologies, le « I.MOWER T20000 » est le premier robot tondeuse doté d'une intelligence comparable à celle d'une voiture autonome. Grâce aux ressources qu'offre le « deep learning (apprentissage en profondeur) » à travers la vision par ordinateur, ce robot multifonction autonome propose une efficacité de tonte et une sécurité optimale qui devrait séduire les structures gestionnaires d’espaces verts et collectivités.



En effet sa puissance technologique, son niveau de sécurité et sa richesse fonctionnelle permettent en plus de recueillir des informations sur la pelouse, de réaliser des jolis dessins ou des motifs soignés et précis sur les pelouses. On peut même, selon ses concepteurs lui confier une tonte aux formes d’une logo d’entreprise. Le sommet de la créativité pour les jardiniers des grandes entreprises



Conçu pour répondre aux besoins des professionnels des espaces verts ce robot tondeuse nouvelle génération s'avère aussi efficace pour les petites que pour les vastes surfaces, puisqu’il assure la tonte d'un terrain de 20 000 m2 en 10 heures seulement. Qu’il s’agisse des espaces verts dans les villes, les pelouses des terrains de golf, les grands jardins d'hôtels, ou encore les surfaces vertes situées dans les zones aéroportuaires, ce robot très efficace, pour même tracter une remorque non motorisée de 50 kg et motorisée de 300kg.



L’autre point fort de ce robot tondeuse intelligente, c’est qu’il constitue une aide à la décision pour les gestionnaires d’espaces verts



Le cœur de l'intelligence réside à la fois dans la station d'accueil mais aussi dans la tondeuse, qui abritent un boîtier supercalculateur dédié à l'intelligence artificielle (IA) ultra performant, créé par les experts d'INFINY IA. Grâce ses équipements embarqués, dont plus de 20 capteurs divers, 4 caméras 360° et 1 lidar 360°, I.MOWER T20000 est capable d'analyser plus de 2 millions d'informations à la seconde, un système qui lui permet de cartographier un jardin avec une extrême précision. Le robot peut ainsi transmettre, au cours de ses déplacements, des informations sur la qualité de la terre, le type d'arbres ou de fleurs qu’il rencontre sur son parcours ou encore. Et même préciser les zones à irriguer. Pour ses concepteurs c’est le « véritable compagnon du paysagiste et du jardinier ». Il ne lui manque plus que la parole…

Détection des intrus et sécurité pour les petits animaux du jardin