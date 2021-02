Impulsion2021 : l’innovation au service de la transition énergétique des caisses de Sécurité Sociale

18/02/2021 Yannick SOURISSEAU

Lancé par la Sécurité sociale en septembre 2019, « Impulsion2021 » est un programme co-porté par l’Union des Caisses Nationales de Sécurité sociale et par Green Soluce, expert du conseil au service de l’immobilier et de la ville durables. Il a pour objectif d’accompagner les organismes de Sécurité sociale dans la transition énergétique de leur parc immobilier, par la sensibilisation, la montée en compétences et l’adoption de solutions innovantes. Après plus d’un an de mise en place, les co-porteurs dressent un bilan très positif.

Impulsion2021 », se présente comme « un programme précurseur et unique en son genre », selon ceux qui l’ont lancé, c’est-à-dire l’Union des Caisses Nationales de Sécurité sociale (UCANSS), Fédération de tous les acteurs de la Sécurité sociale (Allocations familiales, Assurance retraire, Assurance maladie, Recouvrement), et



Placé au cœur de la politique de transition énergétique de la Sécurité sociale, Impulsion2021 vise à accélérer la déclinaison locale de la politique énergétique de ses organismes à travers d’une part un volet comportemental, avec la sensibilisation et la formation des acteurs concernés, et d’autre part, via un volet dédié aux solutions concrètes à impact positif via l’identification de solutions innovantes permettant d’accélérer la réhabilitation énergétique à grande échelle de son parc immobilier.



En agissant dès aujourd'hui, les Caisses nationales de Sécurité sociale préparent l'avenir de leur parc immobilier, souvent vieillissant, fin de bénéficier de retombées importantes en termes d'économies de fonctionnement et de confort. Aujourd'hui les différents organismes de Sécurité sociale comptent plus 6000 collaborateurs et 500 gestionnaires de site pour un patrimoine de 4,5 millions de m2. Un parc important et couteux qui mérite que l'on s'y intéresse de près. C'est tout l'intérêt du programme Impulsion2021.

Le déploiement du programme se déploie en deux volets stratégiques