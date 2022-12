Innopolis Expo 2022 – Ilex Environnement, un outil pour la transition écologique des territoires.

09/12/2022 Yannick SOURISSEAU

Lors du dernier Innopolis Expo, de nombreuses tables rondes et rencontres ont été organisées dans le studio vidéo, installé au cœur de l’événement, par Ville Intelligente Mag. Lors de l’une de ces rencontres nous avons échangé avec Mathieu Thoraval, co-fondateur d’Ilex Environnement.

Ilex Environnement a été fondée en 2019 afin de soutenir activement la transition énergétique et le développement durable en France.Dans le contexte actuel et au vu de l’urgence de la prise de conscience généralisée, Ilex Environnement s’est ainsi donné pour mission de prouver que la transition vers un développement durable est possible et rentable. Ce cabinet d’experts accompagne de façon globale ses clients et partenaires, avec l’objectif d’accroître leur valeur environnementaleIlex Environnement travaille avec les organismes publics, les bureaux d’études et les entreprises industrielles, agricoles et tertiaires afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions innovantes agissant directement sur leur performance énergétique et le développement durable de leurs activités.L’entreprise souhaite aujourd’hui répondre aux besoins d’information et d’assistance que peuvent avoir les organisations sur des sujets majeurs de la transition tels que l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l’économie circulaire.Pour cela elle propose à ses partenaires des veilles réglementaires personnalisées, ainsi que des solutions adaptées à leurs problématiques et à leur capacité d’investissement.L’équipe d’Ilex Environnement se construit autour de profils expérimentés, complémentaires, et soucieux d’apporter un suivi personnalisé sur chaque projet. Ingénieurs, docteurs, commerciaux et experts de la réglementation collaborent depuis les agences de Toulouse et de Paris pour rayonner sur l’ensemble du territoire.Pour en savoir plus : https://www.ilexenvironnement.fr