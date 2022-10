Innopolis Expo 2022 – La Smart City Galaxy avec Chochoy Conseil

14/10/2022 Yannick SOURISSEAU

Aujourd’hui il existe des solutions intelligentes pour tous les secteurs de la vie publique. Afin d’évaluer l’utilité réelle de ces solutions, l’agence Chochoy Conseil s’est fixé pour ambition d’assister les acteurs et représentants de la société civile à choisir au mieux les solutions Smart City qui viendront valoriser leur infrastructure déjà existante.

Coconstruite avec les collectivités, l’offre globale Smart City Galaxy contient des solutions flexibles, évolutives et interconnectées adaptées à chaque ville et à chaque territoire et ce, quelle que soit son envergure ou l’avancée de son projet de transition numérique. « Notre approche apporte une réponse ciblée car nous estimons que c’est aux solutions de s’adapter aux besoins et non pas l’inverse : un projet intelligent doit être à l’image de la ville ou du territoire qui le choisit. Aussi, nous restons à l’affût de solutions émergentes afin de garantir une offre chaque jour plus novatrice et pertinente », déclare Emmanuel CHOCHOY, le CEO de Smart City Galaxy.Concrètement, la Smart City Galaxy répond à trois approches : la smart city à la carte, la co-construction d’un projet global de Smart City global et l’intégration au sein d’un projet de Smart City Global.Tous les projets élaborés par l’agence doivent apporter un bénéfice, autant pour la collectivité qui se lance dans un projet de Smart City, que le citoyen, l’agence se chargeant de proposer des solutions techniquement éprouvées et durables, dans un domaine en constante évolution. Le tout en respectant les contraintes techniques et économiques qui s’imposent.Pour en savoir plus : https://smartcitygalaxy.com/fr#smart-city-galaxy