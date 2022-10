Innopolis Expo 2022 - Le grand débrief sur l'attractivité des territoires ruraux et petites villes de demain

10/10/2022 Yannick SOURISSEAU

Placé sous le signe de la transformation des villes et des territoires, le salon Innopolis expo a donné l'occasion de croiser aux cours des deux jours de cet événement, devenu incontournable, de nombreux acteurs de la ville de demain. Ce fut notamment le cas avec Christian Gros, Maire de Monteux, François Panouillé - Chargé de Mission Smart City de la Banque des Territoires et Thibault le Carpentier - Délégué CMCV Partenaires Club des Managers de Centre-Ville, pour un grand débriefing sur l'innovation et l'attractivité des territoires ruraux et des petites villes.