Innopolis Expo 2022 – Présentation du cluster de Chartres Métropole

20/12/2022 Yannick SOURISSEAU

Lors du dernier Innopolis Expo, de nombreuses tables rondes et rencontres ont été organisées dans le studio vidéo, installé au cœur de l’événement, par Ville Intelligente Mag. Lors de l’une de ces rencontres nous avons échangé avec plusieurs jeunes entreprises regroupées au sein d’un cluster initié par le pôle de compétitivité de Chartres Métropole (Eure)

Le réseau (cluster) mis en place par Chartres Métropole s’organise autour d’un dispositif appelé la « Fabrique de territoires » lequel se présente comme un programme d’innovation, un pôle de compétitivité, lié au territoire de métropole de l’Eure.Ce dispositif se compose d’un accompagnement de startups, et d’un espace où acteurs privés et acteurs publics peuvent rencontrer les jeunes pousses pour expérimenter des solutions ou venir développer des idées ensemble. Le pôle de compétitivité de Chartres Métropole les aide à formaliser leur collaboration pour que celle-ci devienne un concept et demain une solution. La métropole de Chartres agit alors comme un élément fédérateur, entre les jeunes entreprises et les structures plus importantes.Trois startups représentatives du dynamisme de ce cluster ont été invités à présenter leur entreprise, son concept et ses projets.PICNIC est une entreprise francilienne qui s’est fixée pour objectifs de proposer à ceux qui souhaitent faire la promotion de leur produit, et au public, une offre innovante avec des structures simples d’emploi, faciles et rapides à déployer, économiques, tout en répondant aux problématiques écologiques et sociales d'aujourd’hui ». PICNIC développe ce qu’elle appelle le « Divertissement Responsable » avec des architectures innovantes, éco-responsables, autonomes en énergies renouvelables, mobiles, ludiques et simples d’utilisation. PICNIC est représentée par Raphaël Brochard - CEO et co-fondateur.Pour en savoir plus : https://www.picnic.paris », déclarent les créateurs de Melckone, lesquels conçoivent des solutions qui permettent de faire cohabiter tous les utilisateurs des espaces naturels, qu’ils soient promeneurs, ramasseurs de champignons ou chasseur, l’esprit de Melckone est de développer le bien vivre ensemble.Melckone est représentée par Pierrick Le Cunff – PrésidentPour en savoir plus : https://melckone.com Promotech, s’est fixé pour mission de « conserver et valoriser tous les patrimoines, en proposant des solutions simples et efficaces basées sur l'IoT pour répondre à des problématiques importantes permettant de mettre en valeur des biens patrimoniaux, quels qu’ils soient. La technologie déployée qui passe par des parcours connectés, la mise en place de capteurs permettant de lancer des animation, l’aménagement de musées et autres lieux culturels, est accessible à tous.Promotech est réprésentée par Gwendal Dauphin – CEOPour en savoir plus : https://www.protomotech.fr