Innopolis Expo 2022 - Résilience à travers les boucles locales d'énergie

06/12/2022 Yannick SOURISSEAU

Lors du dernier Innopolis Expo, de nombreuses tables rondes et rencontres ont été organisées dans le studio vidéo, installé au cœur de l’événement, par Ville Intelligente Mag. Lors de l’une de ces rencontres nous avons échangé avec Antony Parsons- CEO de My Energy Manager et Philippe Serre - Directeur général des services mutualisés de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais.

Parce que l’énergie est un des leviers essentiels de la transition énergétique, My Energy Manager œuvre chaque jour pour déployer ses solutions de pilotage intelligent de l’énergie sur les territoires, pour consommer sciemment, moins, mieux, plus sobrement. Avec une promesse : redonner aux citoyens et aux territoires le pouvoir de devenir acteurs de la transition énergétique, par la maîtrise intelligente de leur consommation d’énergie.My Energy Manager propose des solutions inédites et modulaires d’intelligence énergétique. Des solutions au service d’une ambition : celle de la maîtrise énergétique des citoyens et des territoires.Pour en savoir plus : https://www.myem.fr La Communauté de Communes Saône Beaujolais, forte de ses 35 communes et ses 45.000 habitants, est un territoire aux richesses multiples, qui s’étend de la plaine de la Saône aux contreforts du Massif central.La vigne y est bien entendu très présente avec 9 des 10 crus du Beaujolais sur le périmètre de la communauté de commune. La proximité de la Métropole Lyonnaise et des principaux axes de circulation européens rend ce territoire très attractif.», déclare Jacky MENICHON, Maire de Lancié et Président de la CCSB.».A ces axes prioritaires s’ajoutent les compétences exercées au titre de la culture, la viticulture, l’action sociale, l’urbanisme, les déchets, des maisons de santé ou médicales, la gestion des rivières, les équipements sportifs, la voirie et l’assainissement.Pour en savoir plus : http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr