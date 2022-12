Innopolis Expo 2022 – S’appuyer sur les ingénieurs territoriaux pour transformer la ville

08/12/2022 Yannick SOURISSEAU

Lors du dernier Innopolis Expo, de nombreuses tables rondes et rencontres ont été organisées dans le studio vidéo, installé au cœur de l’événement, par Ville Intelligente Mag. Lors de l’une de ces rencontres nous avons échangé avec Vincent Bimbard, président de l’AITF (Association des Ingénieurs Territoriaux de France).

Dans la chaine de gestion des villes et métropoles, les ingénieurs territoriaux occupent une place stratégique. Ce sont eux qui mettent en application, sur le terrain, les décisions des élus locaux. Ils sont aussi leurs experts techniques lors des études, préparation des marchés publics, planification et suivi des chantiers.L'Association des Ingénieurs Territoriaux de France, forte de plus de 3600 membres, représente le plus grand réseau d'échanges et de capitalisation d'expériences au service de l'aménagement et du développement territorial. Implantée dans chaque région, l'AITF joue un rôle essentiel de prescripteur en matière d'études et de recherches grâce notamment à l'expertise de ses 20 groupes de travail.L’association représente la profession des ingénieurs territoriaux au sein des organismes publics ou parapublics, des syndicats professionnels, des entreprises privées, des partenaires et des services techniques de l'État chargés de l'aménagement du territoire et de la gestion urbaine et rurale et des organismes en charge de la coopération décentralisée.Les ingénieurs territoriaux assurent une assistance technique aux collectivités locales, par des actions de recherche et documentation conduites par les groupes de travail, touchant l'ensemble des tâches techniques des collectivités territoriales ; par les échanges d'expériences et le développement des contacts entre ses membres et avec l'ensemble des intervenants de la gestion technique des collectivités territoriales ; par l'organisation de manifestations de référence : salon, journées techniques, colloques spécialisés, séminaires...L’AITF dynamise et la promotion de la profession, en assurant notamment la nécessaire expertise technique des collectivités. Elle assure également une mission de conseil et de protection de ses adhérents.Pour en savoir plus : https://www.aitf.fr