Innopolis Expo 2022 – Smart lighting, l'éclairage raisonné du Groupe Ragni

12/12/2022 Yannick SOURISSEAU

Lors du dernier Innopolis Expo, de nombreuses tables rondes et rencontres ont été organisées dans le studio vidéo, installé au cœur de l’événement, par Ville Intelligente Mag. Lors de l’une de ces rencontres nous avons échangé avec Baptiste Troin, Reponsable commercial Smart City du groupe Ragni.

C’est l’un des derniers fabricants français indépendants de son secteur : l'éclairage public. Le Groupe Ragni est une entreprise familiale fondée en 1927.Initialement créée grâce au savoir-faire de ferronnier de Victor Ragni et de ses enfants et petits-enfants, la société Ragni a su adapter son activité aux évolutions de la société et aux opportunités rencontrées.Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en 2017, ce fleuron français de l’éclairage public est fier de faire perdurer l'excellence de sa fabrication tout en proposant des produits de haute performance.Techniques, créatives, administratives, commerciales, opérationnelles… les équipes de Ragni travaillent dans un esprit de groupe et sous l'égide d'une politique plaçant l'humain au cœur des problématiques.Avec 2 sites à Cagnes-sur-Mer (06) et un autre dédié au traitement des mâts à Tourrettes (83), l’entreprise est en mesure de proposer une prestation complète accompagnée de conseils, que ses clients soient situés en France ou dans un pays étranger.Les équipes techniques de Ragni sont réparties entre le bureau d’études, la R&D mécanique, la R&D optique, le pôle Normalisation et le bureau des Méthodes. Elles se composent d’une vingtaine de techniciens et ingénieurs spécialisés dans la conception et le développement de solutions d’éclairage répondant aux critères actuels de fiabilité, d’interopérabilité et de performances.Des études personnalisées sont réalisées chaque jour pour accompagner les collectivités, mais également les professionnels du secteur tertiaire, dans la mise en place d’un éclairage adapté, conforme aux réglementations en vigueur et doté de la valeur que nous aimons y ajouter : la griffe Ragni.Depuis son installation en 1974 au vallon des Vaux à Cagnes-sur-Mer, l’usine de Ragni a connu de perpétuelles évolutions. Même si les forges ont pour la plupart laissé la place à des postes modernes et fonctionnels, à des machines à commande numérique et à des chaînes de peinture, les murs de l’atelier renferment encore quelques vestiges d’une époque ancienne où les ouvriers confectionnaient eux-mêmes leurs instruments de fabrication.Aujourd’hui cadencées par des méthodes modernes comme le LEAN Manufacturing, la GPAO et les 5S, les équipes de production font cohabiter des savoir-faire anciens avec les dernières technologies disponibles. Les ateliers de fabrication sont répartis entre Cagnes-sur-Mer (06) et Tourrettes (83).Pour en savoir plus : https://www.ragni.com