Innopolis Expo 2022 – la collecte des déchets robotisée, un enjeu économique, environnemental et sociétal

13/12/2022 Yannick SOURISSEAU

Lors du dernier Innopolis Expo, de nombreuses tables rondes et rencontres ont été organisées dans le studio vidéo, installé au cœur de l’événement, par Ville Intelligente Mag. Lors de l’une de ces rencontres nous avons échangé avec Arnaud Perrier de Nord Engineering.

Créé il y a 25 ans, Nord Engineering est aujourd’hui l’une des principales entreprises du secteur de la gestion intelligente des déchets. Nous concevons pour nos clients, des solutions de haute technologie, durables et efficaces, réalisées grâce aux « cleantechs ».Le principal objectif de l’entreprise est de transformer la collecte traditionnelle tout en respectant les réglementations environnementales.Nord Engineering a développé le Système de collecte Easy, un équipement innovant automatique mono-opérateur bilatéral, capable de collecter les différentes typologies de déchets. Les systèmes développés par Nord Engineering permette de collecter de manière automatique les déchets déposés dans des conteneurs mais aussi d’en assurer le nettoyage.Ces dispositifs qui permettent de réduire le personnel affecté à la collecte, rend cette dernière plus économique et plus efficiente, notamment grâce au compactage des déchetsInstallée à Valbonne (06), l’entreprise travaillons aux côtés des municipalités et des entreprises les plus importantes, partout dans le monde, pour garantir à chaque territoire, des solutions très personnalisées et orientées vers l'avenir.Pour en savoir plus : https://www.nordengineering.com/fr/