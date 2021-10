Innovation : BeeGuard compte les abeilles par vidéo embarquée

07/10/2021 Yannick SOURISSEAU

Récompensée en 2019 puis en 2021 pour ses innovations sur le marché de l’apiculture connectée, la société toulousaine BeeGuard étend encore un peu plus son offre de biosurveillance avec un service basé sur un compteur d’abeilles par analyse vidéo. Cette solution innovante sera présentée en exclusivité lors du salon Pollutec, du 12 au 15 octobre prochains à Lyon.

Nous le savons tous, les abeilles, formidable agent de pollénisation et de vie, sont en déclin. En cause : des phénomènes météorologiques de plus en plus violents, des problématiques sanitaires et des intoxications dues à l’épandage de produits phytosanitaires qui peuvent leur être fatal. Auxquels s’ajoute la réduction de la biodiversité et des zones sur lesquelles ces infatigables travailleuses peuvent butiner. Même si on installe de plus en plus de ruche en zone urbaine et tertiaire.Le principe de fontionnement des colonies d’abeilles est à la fois simple et complexe. Chaque jour, elles sortent prélever du pollen, de l’eau et du nectar pour les ramener dans leurs ruches afin nourrir la colonie. C’est leur activité et leur bonne santé qui vont servir d’indicateurs en termes d'abondance de nourriture pour la biodiversité ou de pollutions éventuelles, et qui auront une incidence sur leur vie.Sans crier gare, c’est en butinant différents végétaux sur un rayon d’action de 3 km que les abeilles réalisent gratuitement le service le plus important pour notre humanité : la pollinisation. Les abeilles effectuent ainsi des prélèvements dans l'environnement, qui renseignent sur l'état de la biodiversité pour les pollinisateurs, premiers maillons de la chaine des écosystèmes terrestres, à une échelle localisée. L'analyse de ces données va permettre de guider et de prouver l'efficacité des actions de services environnementaux que les agriculteurs, entreprises ou pouvoirs publics peuvent engager.», précise Christian Lubat, président de Beeguard . Cette structure innovante vient de lancer un appel à financement participatif sur la plateforme WiSEED . «». La participation de chacun dont le montant a été évalué à 250 000 € vise à renforcer la recherche et développement de l’entreprise et s’ouvrir à l’international, entre autres.