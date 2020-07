Innovation : CINEVR, la première salle de cinéma virtuelle à la maison

22/07/2020 Yannick SOURISSEAU

Plus besoin de se déplacer vers une salle de cinéma, avec un masque sur le nez, en respectant les règles de distanciation physique imposées en période de risque sanitaire. Grace à CINEVR chacun peut regarder un film comme s’il était dans une vraie salle de cinéma, avec d’autres spectateurs virtuels, tout en choisissant l’ambiance propre au film.

», explique Vincent Tessier, dirigeant de la société CINEMUR depuis 2019 et promoteur de CINEVR.En période de Coranavirus, comme nous le vivons aujourd'hui, les cinéphiles n'ont pas complètement repris le chemin des salles obscures. Les uns à cause des contraintes imposées, qui gâchent un peu le plaisir, d'autres par craintes des risques. Reste ceux que rien n'ébranle et qui, par provocation ou goût du risque, ne veulent en rien changer leurs habitudes. Reste que les cinémas, désormais ouverts, ne font pas les recettes habituelles.Pour ceux qui veulent rester à la maison et regarder les derniers films à l'affiche, la réalité virtuelle, mieux qu'un simple écran de télévision, se présente comme une solution pour s'immerger dans l'ambiance particulière des salles de cinéma.Le cinéma est une source formidable d'émotions, d'ouverture au monde et d'évasion. CINEVR propose de vivre une expérience unique : le cinéma «», mais sans la moindre contrainte, confortablement installé dans votre fauteuil, avec même la possibilité de discuter avec votre voisin.e et rire entre amis. Une nouvelle dimension pour le 7 art qui pourrait intéresser, une fois la crise sanitaire passée, ceux qui sont éloignés des salles ou qui ne peuvent pas se déplacer.Lancée cet été par CINEMUR, startup française leader en France sur le marché de la réalité virtuelle, CINEVR est une salle de de cinéma 100% virtuelle et immersive pour voir des films 2D, 3D et 360° en solo ou entre amis.