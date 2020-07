Issy-les-Moulineaux sélectionnée par le programme européen « Intelligent Cities Challenge »

16/07/2020 Yannick SOURISSEAU

C’est l’une des villes françaises en pointe en matière d’aménagement, de transition numérique et écologique. Juste reconnaissance, la ville d'Issy-les-Moulineaux fait désormais partie des 100 villes européennes qui participeront, dès l'automne prochain, au programme « Intelligent Cities Challenge », initié par la Commission européenne.





Pour la collectivité francilienne il s'agit d'une nouvelle reconnaissance des actions innovantes développées depuis 25 ans autour du numérique et d'une opportunité pour accélérer les projets en cours autour de la transition écologique. La Ville sera accompagnée par Capgemini, leader mondial du conseil des services informatiques et de la transformation digitale, implantée sur son territoire.



« Notre priorité est la lutte contre le changement climatique, et l'innovation est un outil idéal pour agir », a déclaré André Santini, lorsqu’il a appris la nouvelle. « Nous avions déjà, avant la crise du COVID-19, pour ambition d'adapter la Ville et d'innover dans ce domaine. Ce qui s'est passé pendant cet épisode nous incite à aller plus vite ».



L’accès à cette sélection européenne, portée par Issy Media, SEM en charge de la communication et de l'innovation pour la commune, va permettre à la « Smart Issy », comme le précise l’édile, de peaufiner sa dimension internationale.



« Ce programme à dimension internationale est un formidable levier pour accélérer nos projets et permettre à Issy de figurer parmi les villes françaises les plus ambitieuses sur ces questions, en lien avec Capgemini qui dispose d'un écosystème entrepreneurial très favorable à l'innovation et l'émulation technologique », appuie André Santini.



Ce qui est surtout intéressant pour cette ville qui ne cesse d’innover, c’est qu’elle pourra, grâce à cette sélection, bénéficier d'un accompagnement de conseil pour affiner sa stratégie smart city, mobilisée pour la reconstruction économique, tout en l'orientant vers une croissance durable et intelligente. D’autant mieux que ce développement est soutenu par les experts de Capgemini, l'un des leaders mondiaux des services numériques, installé depuis 2019 dans la ZAC du Pont d'Issy.



Le programme intègre également des échanges de bonnes pratiques entre les villes européennes sélectionnées. Issy-les-Moulineaux pourra aussi associer les acteurs du territoires (grandes entreprises, start-up, grandes écoles, etc.) au sein du Think Tank créé pour l’occasion.



Si le projet de ville intelligente n’est pas nouveau, pour cette ville, territoire d’ancienne friches industrielles aux portes de Paris, le projet lancé il y avait 25 ans par André Santini et ses équipes, lequel se posait alors en visionnaire, avait pour objectif de renforcer l'attractivité économique, moderniser les services municipaux et d'anticiper les nouveaux usages des habitants. Pari réussi puisqu’aujourd’hui le numérique transforme la manière dont la ville pense ses consommations énergétiques ou ses transports dans nos villes. « L'échelon municipal est un bon niveau pour rendre l'écologie très concrète, très utile afin que les citoyens s'investissent dans des comportements, des réflexes et des habitudes différentes », précise la collectivité.

La candidature pour « l'Intelligent Cities Challenge » se concentre autour de quatre axes

Le développement de solutions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique en géothermie avec récupération de la chaleur des eaux usées pour le chauffage et mise en place d'un réseau de froid urbain qui permettra de remplacer les systèmes polluants de climatisation des entreprises, et d'anticiper la demande des foyers qui risquent de s'équiper au rythme des canicules estivales.



La transformation et l'écologisation de la construction, du logement et de la gestion urbaine. Après le succès du projet « IssyGrid », le déploiement des smart grids doit s'accélérer, la rénovation de l'habitat ancien étant l'un des enjeux de demain. La Ville prévoit de privilégier l'écoconstruction en imposant des programmes avec des matériaux biosourcés et/ou du bois.



La promotion des mobilités douces. Pionnière dans l'expérimentation de solutions de smart mobilité, notamment dans le cadre du projet « So Mobility », Issy va adopter un vaste Plan vélo assurant la continuité des cheminements piétons et cyclables, développer les bornes de recharges pour tous les véhicules électriques, créer des zones piétonnes…



La numérisation des services publics. Déjà engagé depuis plusieurs années, l'objectif est d'aboutir à une digitalisation de 100% des services municipaux.



Enfin, la Ville va prochainement adopter un « Budget CO² » qui permettra de suivre l'évolution des objectifs de réduction de gaz à effet à serre, via des indicateurs concrets, accessibles en temps réel et poursuivre sa politique de végétalisation avec la plantation de 6 000 arbres, la végétalisation des toitures et des cours des écoles, pour en faire de véritables « ilots » de fraicheur, la multiplication des parcelles de jardins partagés… Vaste programme qui pourrait faire école.