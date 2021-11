Itron équipe la ville de Niort en éclairage intelligent

03/11/2021 Yannick SOURISSEAU

Les dépenses énergétiques et notamment électriques sont un réel problème pour les villes, surtout quand les tarifs s’envolent. Parmi les sources de réduction de la dépense, l’éclairage public est l’un des points sur lequel les collectivités se penchent en premier. C’est le cas de la ville de Niort (Deux-Sèvres) qui a passé dernièrement un contrat avec la société Itron, spécialiste des solutions innovantes et sécurisées à destination des distributeurs d’eau, de gaz et d’électricité.





Consciente que la ressource électrique utilisée pour l’éclairage public présente un coût non négligeable pour une collectivité de cette taille, Niort a lancé en juillet 2020, une expérimentation d’éclairage raisonné s’appuyant sur l’extinction progressive de son éclairage public, de minuit à 5h30 du matin, sur certains secteurs. Cette expérimentation s’inscrit dans une démarche développement durable, de préservation de la biodiversité, du bien-être des habitants et par les économies d’énergie qui en découlent.



La Ville de Niort a reçu le label Cit’ergie en 2019 pour ses bonnes pratiques et sa stratégie en matière énergétique, d’adaptation aux changements climatiques et de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Elle fait partie des sept collectivités françaises pionnières qui ont aligné leur démarche de développement durable sur l’Agenda 2030 des Nations Unies.



Forte de cette première expérimentation, plébiscitée par les habitants, la ville de Niort a sollicité la société «



La technologie d'éclairage public proposée par l’entreprise sera déployée en collaboration avec ENGIE Ineo dans le cadre du contrat de performance conclu avec la ville de Niort par le Groupement Momentané d’Entreprise qui comprend également les société CITEOS et DELAIRE SAS.

Poser les bases de services supplémentaires pour les villes intelligentes

Avec la solution d’éclairage public proposée la ville de Niort bénéficiera d’une amélioration de l'efficacité énergétique, d’une optimisation des performances du système existant et d’une intégration efficace des processus métier pour la mise en place de lampadaires intelligents gérés de manière centralisée par le système de supervison « Streetlight.Vision » (SLV. Selon l’entreprise ce processus offre des capacités avancées de gestion d’actifs et d'analyse, permettant une visibilité et un contrôle en temps réel des lampadaires intelligents.



« Avec plus de 3 millions de lampadaires intelligents gérés par Itron dans le monde, nous avons une grande expérience pour aider les services publics et les villes à connecter et à gérer leurs équipements, ce qui pose les bases de services supplémentaires pour les villes intelligentes », détaille Fabrice Dudognon, Directeur France Électricité & Smart City chez Itron. « En travaillant avec notre entreprise Niort bénéficiera d'une surveillance, d'un contrôle et d'alertes en temps réel centralisés pour ses lampadaires intelligents, sans avoir à se soucier de la conception, de la construction ou de la maintenance d'un réseau de communication ».



Selon l’Ademe, l’éclairage public correspond, en moyenne, à 42% de la consommation d’électricité d’une collectivité, soit 17% des dépenses totales d’énergie, tout en émettant 670 000 tonnes de CO². Selon Dominique Six, premier adjoint au Maire, dans les colonnes de Ouest France, le seul fait d’éteindre les luminaires dans le centre, engendrerait une économie de 27 000 €. Le pilotage centralisé, appuyé par un remplacement d’un peu plus de 3000 luminaires considérés comme énergivores, par des éclairages àLED. Un changement qui devrait accroitre cette économie à termes. Car dans un premier temps il faudra absorber l’investissement du système de supervision et du remplacement des luminaires.