Keradom : le service à la personne pour tous

20/12/2019

Quand le numérique vient se mettre au service des relations humaines et du service à la personne, les barrières tombent plus facilement. La plateforme Keradom permet de mettre en relation, de manière simple et précise, ceux qui cherchent un soutien et ceux qui souhaitent se mettre à disposition.



A l’heure où les voix se font entendre pour revaloriser ce secteur en plein développement, une plateforme fait de son cheval de bataille de penser, concevoir et développer des fonctionnalités simples afin de créer une relation humainement positive et valorisante entre les employés à domicile et les particuliers. Pour les personnes âgées mais aussi pour les personnes seules et pour les enfants.Le projet Keradom est né du vécu de Lucas Fialaire, Co-fondateur, et de deux constats. Le premier, pour les familles, gérer à distance l’accompagnement au quotidien d’un proche, est un parcours complexe. Le second, concerne le marché du service : la demande est en constante évolution mais l’offre stagne à cause de la pénibilité du travail et par manque de reconnaissance de la profession.Guillaume VANNESTE, le Co-Fondateur Keradom, se dit animé par la conviction que c’est en revalorisant la qualité des conditions de travail de l’intervenant que l’on améliorera la qualité des services rendus. Sur Keradom se sont les intervenants eux-mêmes qui fixent leurs tarifs et choisissent leurs clients, leur emploi du temps...Le point fort de la plateforme, c'est sa facilité d’accès. Plutôt dépouillée, conçu de manière plutôt intelligente, le site web met la manipulation à la portée de tous, même de ceux qui ne sont pas à l'aise avec un internet et un ordinateur. Et l'offre est variée. On peut notamment l'utiliser pour trouver des personnes pour accompagner les enfants à la sports ou leur apporter un soutien scolaire, s'occuper des personnes seules et des ainés. Keradom rend chacun acteur et décideur : autonome dans ses décisions et sa planification. Si la mise en relation est annoncée comme 100% gratuite, Keradom propose une version évoluée, dite Premium, pour 29 €, qui permet d'accompagner les demandeurs dans leur choix de la personne qui viendra les aider.L'objectif de Keradom est claire : offrir au particulier la possibilité de se «», et permettre aux employés à domicile, d’exercer une activité justement rémunérée et dans des conditions épanouissantes.Un vrai challenge humain !