L’Abeille, un appart’hotel hyperconnecté dans le centre de Nice

06/11/2019

Fruit de l’histoire de la ville de Nice et de l’expérience du voyage, les 9 appartements de l’Abeille, un bâtiment éco-responsable situé au cœur de la ville, est aujourd’hui à la disposition des voyageurs très connectés qui veulent découvrir la côte d’Azur sans s’embarrasser des problèmes d’intendance. Casiers à code, serrure par smartphone, douche à l’italienne, réseau WiFi, ce bâtiment tendance, s’annonce comme 100% digital et ancré dans son temps.

Situés dans le centre névralgique de Nice, entre la vieille ville et le port, dans un bâtiment de trois étages, les 9 appartements de l’ Abeille associent avec charme et élégance, l’ancien et le moderne, en permettant d’éprouver la sensation du chez soi, mais autrement. Dans ce bâtiment très tendance, tant par les équipements que le design, tout a été pensé pour que l’expérience du voyage soit agréable et fluide.Accueillant des clients très au fait des dernières technologies, le choix d’une solution hyperconnectée pour rendre le séjour confortable était une évidence pour ses concepteurs. Ainsi, pour faciliter l’enregistrement et l’accès aux chambres, l’Abeille a équipé ses 9 appartements des cylindres électroniques « SimonsVoss », dont la gestion se fait via des clefs virtuelles intégrées à la solution « MobileKey » avec une application intuitive installée sur le Smartphone des clients.», explique Eric La Sorsa, Manager de l’Abeille. «Construit de manière éco-responsable, L’Abeille est un bâtiment dont la construction en bois est l’une des premières dans le quartier de Nice où il est implanté. Soucieux d’associer le respect de l’environnement à la technologie, les initiateurs du projet ont fait le choix d’une solution qui s’inscrit parfaitement dans sa démarche du développement durable avec tous les avantages du numérique. Désormais les bonnes vieilles clés sont remplacées par un transpondeur (clé radio) dont l’autonomie de piles peut assurer jusqu’à 400 000 manœuvres. De quoi voir passer beaucoup de voyageurs.Ce système de contrôle d’accès autonome utilise très peu d’énergie, garantit une gestion des accès de qualité et combine intelligence, simplicité et confort d’utilisation. Avoir une clé sur son smartphone est une solution idéale pour les 99% de clients étrangers très connectés qu’accueille l’Abeille, la première résidence hôtelière à Nice à utiliser ce type de solution.