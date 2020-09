L’Agglomération de Pau, un des premiers territoires à obtenir le label « Economie Circulaire »

09/09/2020 Yannick SOURISSEAU

L’Agence de la Transition Écologique (ADEME) vient de décerner le 1er palier de son label « Engagé en faveur de l’Économie Circulaire » à la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées lors des 4èmes assises de l’économie circulaire, qui se sont déroulées entièrement sur internet les 7 et 8 septembre 2020. Le territoire béarnais est l’un des premiers à pouvoir arborer ce nouveau label.

« Ce label vise à accompagner les territoires dans la définition de leur politique et dans l'évaluation des progrès »

Après les « Villes et villages fleuries » et les « Villes Internet », les agglomérations françaises peuvent désormais afficher un nouveau label, plus valorisant à l'échelle de la planète : celui de leur engagement en faveur de l’économie circulaire.Ce label proposé par l’Agence de la Transition écologique, ex- Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), qui entre dans la démarche de transition écologique, vise à soutenir les collectivités qui s’engagent dans une démarche basée sur une absence de gaspillage et une augmentation de l’intensité de l’utilisation des ressources, tout en diminuant les impacts environnementaux. Il est basé sur un référentiel d’actions économie circulaire.Ce référentiel, développé en partenariat avec des collectivités, aide concrètement chacune d’elles à définir sa stratégie et son plan d'actions. Il permet aussi de suivre et d’évaluer la performance globale de sa politique territoriale d'économie circulaire, dans une démarche d’amélioration continue.», peut-on lire sur le site web de l’Agence de la Transition Écologique. A l’instar du label Citergie pour la transition énergétique, ce 1er niveau du label (les autres paliers seront définis au cours de l’année 2021) est valable 4 ans,L’agglomération de Pau fait partie des 16 collectivités pionnières lauréates à l’échelle nationale du tout nouveau label « économie circulaire » lancé en 2020. Ce premier palier a été attribué lors des 4èmes assises de l’économie circulaire, qui se sont déroulées en ligne les 7 et 8 septembre 2020.Selon l’Agence de la Transition Écologique, «».A Pau cette démarche se concrétise, entre autres par l’installation de maraîchers dans le cadre de la coopérative Ceinture verte , la création de filières « Interprofessionnelles de la Déconstruction et du Ré-emploi » (IDRE) des matériaux du bâtiment.En confirmant son engagement et en déployant son action en matière d’économie circulaire, l’Agglomération pourra prétendre à l’obtention de niveaux encore plus ambitieux du label dans les prochaines années.Ce nouveau label «», précise la communauté d'agglomération paloise. Il porte sur la gestion des déchets, mais aussi sur le développement de modèles alternatifs, comme la réparation des appareils électriques et électroniques, l’optimisation de l’usage des biens pour en prolonger la durée de vie, l'écologie industrielle ou encore l'écoconception.Pour en savoir plus sur l’économie circulaire :