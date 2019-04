L’Union des Municipalités du Québec propose un outil d’autodiagnostic des villes intelligentes.

18/04/2019

S’investir dans une démarche de ville capable d’améliorer le quotidien de tous les usagers en proposant des services accessibles à tous, respectueux de l’environnement et favorisant le bien vivre ensemble, n’est pas une mince affaire pour bon nombre d’élus. Pour aider les municipalités canadiennes dans leur réflexion, l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) a mis en place un outil susceptible de donner les clés de la réussite en matière de Smart City. Cet outil, disponible sur internet est désormais ouvert à tous.

Fondée en 1919, l’ Union des municipalités du Québec (UMQ) représente les municipalités des régions du Québec (Canada) quelle que soit leur taille. Aujourd’hui ses membres représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec. Au quotidien l’équipe de l’UMQ travaille à la défense des intérêts de ses membres auprès des gouvernements et notamment celui du Canada, tout en offrant un éventail de services utiles aux municipalités et à leurs élus, dont des informations via ses publications, activités et formation.C’est dans ce cadre que l’UMQ qui s’intéresse au sujet de la Ville Intelligente, via une commission spécialisée présidée par le maire de Shawinigan, Michel Angers, a lancé l’idée d’un outil pouvant aider les municipalités adhérentes dans leur long cheminement qui les conduit vers la ville ingénieuse, créative, innovante, inclusive… bref, vers la ville idéale où chacun se sent heureux de vivre.Chez nos amis canadiens, l’idée de transformer les villes pour les rendre plus agréables à vivre n’est pas une nouveauté. Depuis 15 ans l’UMQ organise le « mérite Ovation municipale », lequel récompense les municipalités québécoises qui ont su mettre en place des solutions originales et innovantes qui répondent aux besoins de leur communauté.», explique le président de l'UMQ et maire de Drummondville, Alexandre Cusson, sur le site de l'Union.Parallèlement, le gouvernement Canadien a lancé en novembre 2017, un « Défi des villes intelligentes », richement doté, dont l’objectif est d’aider les municipalités de tout le pays à trouver des idées audacieuses et ambitieuses permettant d'améliorer la qualité de vie de leurs résidents grâce aux données et aux technologies connectées. Plus de 200 collectivités, grandes et petites, ont présenté un projet et le premier juin vingt finalistes, dont certains du Québec, ont été retenus. Les gagnants seront connus en mai 2019.