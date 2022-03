L’agrivoltaïque au secours des cultures fruitière de la Drôme

17/03/2022 Yannick SOURISSEAU

Chaque année, les arboriculteurs de la vallée du Rhône doivent faire face aux aléas d’un climat de plus en plus perturbé. Pour leur permettre de mieux lutter contre le gel tardif ou les canicules, la société Lyonnaise Sun’Agri, spécialiste du solaire dans le milieu agricole, expérimente dans la Drôme, des persiennes solaires qui permettent de protéger les arbres, tout en produisant de l’électricité en local. C’est ce qu’on appelle « l’agrivoltaïque ».

Verra-t-on bientôt les vergers et les vignes entièrement recouverts de panneaux photovoltaïques ? l’idée a de quoi surprendre. Et pourtant une station fruitière expérimentale composée de persiennes solaire assurant la protection des arbres et de leurs fruits vient d’être inauguré à Etoile-sur-Rhone dans le département de la Drôme. Une première qui ne manquera pas d’intéresser tous les arboriculteurs et même les vignerons soumis aux changements brutaux de climat, notamment aux agressions du gel au moment où les fruits ne sont encore des fleurs, ou plus tard lorsque le soleil darde de ses rayons brulants les vergers.L’ensemble « agrivoltaïque », développé par la société spécialisée Sun’Agri , en collaboration avec la SEFRA (Station expérimentale Fruits Rhône-Alpes) et la chambre d’agriculture de la Drôme est constitué de panneaux photovoltaïques montés sur une ossature permettant de couvrir, comme une pergola, l’ensemble des arbres fruitiers. Les panneaux solaires peuvent pivoter à 90° et donc s’escamoter pour que les arbres et plus particulièrement les fruits puissent profiter de la lumière naturelle en pleine saison.Si l’installation permet de protéger les arbres de la canicule en faisant de l’ombre aux heures les plus chaudes, elle permet aussi de réguler la pousse en fin d’hiver et éviter une croissance trop rapide des bourgeons en cas de redoux hivernal. Des bourgeons qui peuvent ensuite geler. L’avantage c’est que les panneaux solaires panneaux peuvent aussi protéger du gel. «», explique Cécile MAGHÉRINI, la directrice générale de Sun’Agri. «». Un niveau suffisant pour éviter la catastrophe que connaissent de plus en plus d’arboriculteurs, en fin d’hiver.L’installation agrivoltaïque d’Etoile-sur-Rhone comprend un démonstrateur d’une superficie de 2,6 hectares, permettant de tester son utilisation sur sept variétés d’abricots, cerises et nectarines. L’ensemble qui est équipé de filets paragrêles se déployant automatiquement en cas de grêle, produira une puissance de 1,9 MWc, soit l’équivalent de la consommation de 530 foyers. Il s’agit là d’une petite ferme solaire, capable de produire de l’électricité à l’échelon local