L’eau, enjeu majeur de la ville de demain

28/10/2020 Gabriel Della-Monica

La crise du Covid-19 aura eu le mérite de retarder de 3 semaines le “jour du dépassement”, qui s’est tenu le 22 août, date à laquelle l’humanité a consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire en une année. Mais doit on miser sur des crises pour soulager la planète et accélérer les prises de consciences collectives ? Ou est-ce plutôt à chacun de nous d’en tirer des leçons ? Des questions posées par Gabriel Della-Monica, fondateur d’Hydrao, entreprise grenobloise spécialisée dans la préservation de l’eau et de l’énergie

Les Français ont envoyé aux élus municipaux un signal fort lors du second tour des élections municipales en juin dernier. La poussée verte dans de nombreuses villes montre la nécessité de prendre en compte les enjeux climatiques à l’échelle locale. Les politiques urbaines et périurbaines ne peuvent être menées sans un plan d’action ambitieux en la matière.



Face à l’essor urbain, deux défis me semblent immenses : l’énergie et l’eau. Deux ressources intimement liées puisque la production de la première est fortement consommatrice de la seconde ; et vice-versa. Pomper, traiter, distribuer puis chauffer l’eau s’avère aussi très énergivore.



La demande urbaine en eau devrait doubler d’ici 2050, d’après la Banque Mondiale, or la quantité d’eau disponible dans un territoire n’est pas toujours alignée avec sa réalité démographique ! De nombreuses villes d’Europe subissent chaque été des restrictions d’eau dues à la sécheresse ; en particulier aux Pays-Bas et en Belgique, mais aussi en France, notamment dans les bassins Adour-Garonne (sud-ouest) et Loire-Bretagne. Selon Météo France, l’été 2020 a été le plus sec jamais enregistré depuis le début des mesures en France (autrement dit 1959).



Comment concilier croissance urbaine et gestion durable des ressources en eau ?





Les fuites représentent encore un litre d’eau sur cinq distribués,

C’est surtout à l’échelle locale que la préservation de l’eau se joue. Ainsi, une mairie qui n’encourage pas dès aujourd’hui les économies d’eau prend le risque, demain, de ne plus pouvoir accueillir de nouveaux habitants. Ses principaux leviers pour économiser l’eau sont d’une part la réduction des fuites sur les réseaux d’eau potable, et d’autre part la diminution des consommations aux points d’usage.Les fuites représentent encore un litre d’eau sur cinq distribués, selon l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement , à cause du manque d'étanchéité de canalisations souvent vétustes ou corrodées par la qualité de l’eau. Un coût qui se répercute pourtant sur les factures des ménages. Face à ce constat, les outils numériques, accompagnés d’une exploitation maîtrisée des données qu'ils remontent, s'avèrent clés pour orienter intelligemment les investissements en matière de rénovation des réseaux. Ces outils restent encore trop peu exploités dans le domaine de l’eau, alors qu’ils permettent de privilégier une vraie maintenance prédictive et d’éviter des contrôles manuels “tous azimuts” in fine extrêmement coûteux.

Économiser l'eau aux points d’usage, l'affaire de tous